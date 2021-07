Dresden

Der Botanische Garten in Dresden, der 2020 wegen Corona ohne großes Fest 200 Jahre alt geworden ist, steht vor großen Veränderungen. Der Garten soll um rund einen Hektar wachsen. Zudem wird gebaut. Das erste Projekt ist jetzt in Vorbereitung.

Planung für erstes Projekt steht

Am Standort der alten Sozialbaracke wird ein Geophytenhaus entstehen. Die Entwurfsplanung ist mittlerweile abgeschlossen, die Unterlagen seien aktuell in der baufachlichen Prüfung und Genehmigung, gibt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, gegenüber DNN Auskunft. „Nach der Genehmigung können erste Leistungen zum (Tiefbau und der Gründung) voraussichtlich bis Ende Oktober ausgeschrieben und beauftragt werden.“ Falls es die Witterung zulasse, sei mit einem Beginn im IV. Quartal 2021 zu rechnen. „Die Fertigstellung ist für 2022 geplant“, so Zipfl weiter.

Der Eingangsbereich des Botanischen Gartens. Quelle: Imago Images

Frühlingsgeophyten bisher nicht zu sehen

Das Geophytenhaus wird eine Grundfläche von rund 200 Quadratmetern haben. Es soll Zwiebelpflanzen aus dem Mittelmeergebiet, vor allem aber aus Südafrika und Südamerika beherbergen. „Diese blühen dann im Winter und bieten den Besuchern so auch in der ansonsten uninteressanten Jahreszeit einige optische Attraktionen“, kündigt Prof. Christoph Neinhuis, Direktor des Botanischen Gartens, an. Die Pflanzen seien derzeit in einem baufälligen Gewächshaus am Wirtschaftshof untergebracht. Dort könnten sie nur notdürftig versorgt werden und seien bislang nicht der Öffentlichkeit zugänglich.

Beheizt werde das Geophytenhauses mittels Anbindung in die bestehende Fernwärmeinfrastruktur des botanischen Gartens. „Es wurde damit eine sehr nachhaltige Art der Wärmeversorgung gefunden“, so Alwin-Rainer Zipfl.

Tropenhaus wird abgerissen

Des Weiteren sollen im Botanischen Garten in Dresden in den kommenden Jahren alle Gewächshäuser saniert oder neu gebaut werden. Zudem ist auf ei­ner Freifläche neben der Gartenverwaltung ein neues, großes Schaugewächshaus für Besucher geplant.

Abgerissen wird auf jeden Fall das große Tropenhaus, das den Kontinenten Afrika und Asien gewidmet ist. Denn der Glasbau, den die Gärtner nach dem Krieg auf Grundlage eines Gurkengewächshauses errichtet hatten, steht 90 Grad verdreht und passt auch aus denkmalpflegerischer Sicht überhaupt nicht in den Garten.

Finanzierung der Folgeprojekte noch nicht sicher

Das Bauvolumen für das Gesamtprojekt Botanischer Garten betrage insgesamt etwa 25 Millionen Euro, hatte Christoph Neinhuis gegenüber DNN angekündigt. Etwa 500 000 Euro davon entfallen auf das Geophytenhaus. Über die Finanzierung der nach der Errichtung des Geophytenhauses folgenden Bauabschnitte müsse im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellungen (ab 2023) entschieden werden, so die Auskunft aus dem Finanzministerium.

Die Besucher werden während der Bauzeit trotzdem durch den Botanischen Garten spazieren und sich an den Pflanzen erfreuen können. Denn die Baumaßnahme erfolgt in Abschnitten.

Von Catrin Steinbach