Im Botanischen Garten der Technischen Universität Dresden, der alljährlich etwa 100 000 Besucher zählt, stehen große Veränderungen ins Haus. Zwar mussten dieses Jahr das Sommerfest und die zeitgleich für den 30. August geplanten Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen des Botanischen Garten ausfallen. Dafür soll es gewissermaßen im Nachgang ein riesiges Geburtstagsgeschenk geben. Allerdings in Raten.

Garten wächst um rund einen Hektar

Der Garten werde um rund einen Hektar wachsen, so Christoph Neinhuis, Inhaber der Professur für Botanik an der Technischen Universität Dresden und Direktor des Botanischen Gartens, gegenüber DNN. Seinen Worten zufolge ist die komplette Erneuerung der Infrastruktur des Gartens vorgesehen.

Alle Gewächshäuser werden – da sie durchweg marode sind – saniert oder neu gebaut. Zudem ist auf ei­ner Freifläche neben der Gartenverwaltung ein neues, großes Schaugewächshaus für Besucher geplant. Das Bauvolumen betrage insgesamt etwa 25 Millionen Euro. Die Entwurfsplanung sei bewilligt, freut sich Neinhuis. Er rechnet mit einer Bauzeit von fünf bis acht Jahren, so dass alles fertig ist, wenn er „in acht oder neun Jahren“ in Rente gehe.

Zuerst wird ein Frühlingsblüher-Haus gebaut

Im ersten Bauabschnitt soll ein Geophytenhaus – ein Gewächshaus un­ter anderem für Frühlingsblüher – am Standort der alten Sozialbaracke gebaut werden, bestätigt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) gegenüber DNN. „Die Beheizung des Gebäudes stellte eine besondere Herausforderung dar. Die technische Lösung konnte nunmehr erar­beitet werden. Derzeit erfolgt die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Ausschreibung der Leistungen.“ Der Baubeginn erfolge voraussichtlich noch dieses Jahr, so der SIB-Sprecher weiter.

Die Baukosten für das Geophytenhaus betragen etwa 500.000 Euro. Weitere Maßnahmen zur Neugestaltung des Botanischen Gartens befänden sich noch in der Planung.

Großes Tropenhaus wird abgerissen

Auf jeden Fall abgerissen werde das große Tropenhaus, das den Kontinenten Afrika und Asien gewidmet ist, sagt Professor Neinhuis. Denn der Glasbau, den die Gärtner nach dem Krieg auf Grundlage eines Gurkengewächshauses errichtet hatten, steht 90 Grad verdreht und passt auch aus denkmalpflegerischer Sicht überhaupt nicht in den Garten.

Eines der Gewächshäuser, die marode sind. Sie werden abgerissen und es werden neue Gewächshäuser errichtet. Quelle: Anja Schneider

Eine originalgetreue Rekonstruktion des aufwendigen Baus, der vor der Bombardierung an der Stelle stand, sei allerdings schon aus energetischen Gründen nicht angedacht, so der Gartendirektor. Der Neubau an dieser Stelle solle aber die Symmetrie in diesem Teil des Gartens wieder herstellen und er sei als Kalthaus für die Kübelpflanzen konzipiert. „Was mit dem Amerikahaus passiert – ob es saniert oder ersetzt wird – ist noch nicht entschieden“, so der Gartendirektor weiter.

Baumaßnahmen erfolgen in Abschnitten

Die Besucher werden während der Bauzeit trotzdem durch den Botanischen Garten spazieren und sich an den Pflanzen erfreuen können. Denn die Baumaßnahme erfolgt in Abschnitten. „Zuerst wird das neue Geophytenhaus gebaut, dann die Sammlungshäuser und zum Schluss erfolgt erst der Abriss des Tropenschauhauses und der Neubau der Schauhäuser“, so Christoph Neinhuis.

Das bietet der Botanische Garten Dresden Der Botanische Garten hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Gelände mit mehreren Pflanzenschauhäusern ist 3,25 Hektar groß. Die Sammlung umfasst rund 10 000 Pflanzenarten aus allen Klimazonen und verschiedenen Regionen der Erde. In der Einrichtung wachsen 450 in Sachsen heimische Pflanzenarten, die auf der Roten Liste stehen, aber auch viele Pflanzen aus anderen Teilen der Erde, die kurz vorm Aussterben stehen. Eine besonderer Anziehungspunkt im Sommer ist die umfangreiche Sommerblumensammlung.

Die Henkel Projektmanagement GmbH, die einer Veröffentlichung auf ihrer Internetseite zufolge das SIB von August 2018 bis Juli 2020 in insgesamt acht Vergabeverfahren im Zusammenhang mit dem Botanischen Garten beraten habe, spricht von „drei Realisierungsabschnitten, untergliedert in insgesamt 16 Teilbaumaßnahmen“.

Von Catrin Steinbach