Blau blühende Seerosen mit runden Blättern, die einen Durchmesser von bis zu drei Metern erreichen und theoretisch einen (schlanken) Menschen tragen könnten, Blüten, die aussehen wie ein überdimensionales Steak oder auch wie ein Pilz – im Botanischen Garten Dresden gibt es Faszinierendes zu entdecken. Hier blüht immer etwas. Die dreimonatige Schließung im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie war ein Novum.

365 Tage im Jahr geöffnet

Auch Weihnachten und Silvester ist der Garten geöffnet, wenn auch „nur“ bis mittags. Einmal im Jahr kommen selbst nachts, wenn die „Königin der Nacht“ wieder für kurze Zeit ihre Blüten entfaltet, Besucher. Etwa 100.000 sind es jährlich. Zum Vergleich: 2019 hatte das Neue Grüne Gewölbe 321 .740 Besucher.

Rund 10.000 Pflanzenarten aus al­len Klimazonen und verschiedensten Regionen der Erde wachsen auf dem 3,25 Hektar großen Gelände an der Stübelallee – direkt am Großen Garten. Hier kann man in wenigen Stunden eine Weltreise unternehmen und botanische Besonderheiten bestaunen. „Wir haben darunter viele Pflanzen, die kurz vorm Aussterben stehen“, erklärt Christoph Neinhuis, Inhaber der Professur für Botanik an der Technischen Universität Dresden und Direktor des Botanischen Gartens.

Diese Seltenheiten gibt es außer in der Natur nur hier

Dazu zählt eine Pfeifenwindenart, deren Blüten Pilze imitieren. „Sie kommt in der Natur nur noch an wenigen Standorten vor. Wir sind unseres Wissens weltweit der einzige botanische Garten, der sie in Kultur hat“, so Professor Neinhuis. Zu den botanischen Schätzen zählt auch ein Springkraut, dass von den Wissenschaftlern des Institutes erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde und nur an einem einzigen Wasserfall in Angola vorkommt. „In der Umgebung wird der Wald gerodet und in Brand gesetzt – es ist nur eine Frage der Zeit, dass diese Pflanze ganz verschwindet“, befürchtet Professor Neinhuis.

Auch 450 in Sachsen heimische Pflanzenarten, die auf der Roten Liste stehen, eine umfangreiche Sammlung einjähriger Sommerblumen und eine der weltweit größten Sammlungen an Zwergpfeffern sind im Botanischen Garten der Technischen Universität Dresden, der noch Außenstellen auf der Bosel bei Meißen, in Pirna-Zuschendorf und auf dem Fichtelberg hat, zu finden.

Botanischer Garten als moderne Arche

„Wir sind eine moderne Arche, wir tragen zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei“, nennt Christoph Neinhuis eine der Aufgaben der Pflanzensammlung am Großen Garten. Hier werden seltene heimische Pflanzen auch vermehrt, um sie wieder in der Natur anzusiedeln. „Wir gehören zu einem Netzwerk, das Erhaltungskulturen managt. Und wir tauschen Pflanzenmaterial mit 400 Gärten weltweit.“

Zudem wird die Pflanzensammlung für die universitäre Ausbildung und für Forschungszwecke genutzt. So gibt es Kooperationen im Zusammenhang mit der Züchtungsforschung bei Erdbeeren und bei Wein. Nicht zuletzt ist die Erforschung der Pflanzen ein wichtiger Aspekt im Bereich Ingenieurwissenschaften.

Pflanzen als Objekte der Forschung

„Pflanzen dienen als Vorbilder für neue Materialien“, erläutert der Botanik-Professor. So beschäftigen sich zwei Forschungsprojekte mit dem Lotuseffekt bei Pflanzen. Auch wie Pflanzen im Inneren „konstruiert“ sind, interessiert die Dresdner Forscher zum Beispiel im Zusammenhang mit der Entwicklung von neuen Carbonbetonteilen.

Das bietet der Botanische Garten Dresden Der Botanische Garten hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Gelände mit mehreren Pflanzenschauhäusern ist 3,25 Hektar groß. Die Sammlung umfasst rund 10 000 Pflanzenarten aus allen Klimazonen und verschiedenen Regionen der Erde. In der Einrichtung wachsen 450 in Sachsen heimische Pflanzenarten, die auf der Roten Liste stehen, aber auch viele Pflanzen aus anderen Teilen der Erde, die kurz vorm Aussterben stehen. Eine besonderer Anziehungspunkt im Sommer ist die umfangreiche Sommerblumensammlung.

Botanikschule vermittelt praxisbezogen biologisches Wissen

Zudem gibt es eine „Botanikschule“, die am Botanischen Garten angesiedelt ist. An diesem außerschulischen Lernort vermittelt eine Lehrerin des Vitzthum-Gymnasiums Kindern und Jugendlichen verschiedener Schularten praxisbezogen biologisches Wissen und betreut auch fächerübergreifenden Unterricht.

„Schulen können diesen Unterricht übers Internet buchen“, erklärt der Gartendirektor. Des Weiteren werden für botanisch Interessierte öffentliche Führungen zu immer anderen Themen angeboten. Und es können auch individuell Führungen gebucht werden. Der Freundeskreis des Botanischen Gartens organisiert zudem Vorträge und Exkursionen.

Eintritt soll kostenfrei bleiben

Der Eintritt in den Botanischen Garten ist für Besucher kostenfrei, und das soll auch so bleiben, sagt der Gartendirektor. Die Kosten, die durch das Kassieren auflaufen, und der Nutzen, den man von dem Eintrittsgeld hätte, stünden zum einen in keinem sinnvollen Verhältnis, weiß Neinhuis. Zum anderen sehe er den Garten primär als wissenschaftliche Einrichtung und als Bildungsstätte für Jedermann, aber auch als Ort der Ruhe und der Erholung und nicht als „ Disneyland“.

Ein Ort der Ruhe und Bildung

Deshalb käme auch ein „Christmas Garden“ wie im Botanischen Garten Kew in London überhaupt nicht in Frage. Und aus diesem Grund gäbe es weder eine gastronomische Einrichtung, noch eine musikalische Beschallung. Auch Fahrräder und Hunde müssen draußen bleiben. Und beim alljährlichen Sommerfest achte man darauf, dass Natur, Garten, Pflanzen und botanische Bildung im Fokus stehen. Selbst einen Raritätenmarkt wie in anderen Botanischen Gärten kann sich Professor Neinhuis nicht vorstellen. „Wir produzieren hier keine Pflanzen zum Verkauf.“

Von Catrin Steinbach