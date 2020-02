Bonpflicht: Das müssen Kunden in Dresden dazu wissen

Dresden

Der Aufschrei war groß unter den Dresdner Bäckern und Gastronomen: Von Bürokratiemonster war die Rede, von Umweltverschmutzung oder schlicht von Unfug: Seit 1. Januar gilt die Bonpflicht. Hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) nichts Besseres zu tun, als kleine Unternehmen zu gängeln. Das Sächsische Finanzministerium gibt auf Anfrage der DNN Auskunft über Sinn und Zweck der Bonpflicht.

Was ist der Hintergrund der Bonpflicht ?

Die „ Belegausgabepflicht“ ist ein Bestandteil des Gesetzes zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen, das bereits im Dezember 2016 verkündet wurde. Eine entsprechende Regelung gibt es bereits in 21 EU-Ländern. Sie soll – zusammen mit anderen Vorgaben – der Steuerhinterziehung vorbeugen, der gleichmäßigen Besteuerung der Unternehmen und damit einem fairen Wettbewerb dienen.

Wieso kann ein Bon Steuerbetrug verhindern?

Die „ Belegausgabepflicht“ soll sicherstellen, dass alle „Geschäftsvorfälle“ in ein elektronisches Kassensystem eingegeben werden. „So soll ausgeschlossen werden, dass Umsätze versehentlich oder bewusst nicht im Kassensystem erfasst werden„, erklärt das Finanzministerium. Nur für elektronisch erfasste Umsätze lässt sich ein Kassenbon erstellen. „Die Belegausgabepflicht dient auch der Überprüfbarkeit des Kassensystems, da auf den Belegen zusätzliche Daten aufgedruckt werden müssen. Anhand des ausgegebenen Belegs ist für den Kunden oder im Rahmen einer Kassen-Nachschau leichter nachprüfbar, ob das Sicherheitssystem in der Kasse auch tatsächlich korrekt eingesetzt wurde.“

Sind die modernen Kassensysteme nicht betrugssicher?

Nein, sagt das Finanzministerium. In einem aktuellen Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Bundestag heißt es: „Die Finanzbehörden können falsche Angaben über eingenommene Bargelder bei Verwendung elektronischer Kassen und Kassensysteme jüngster Bauart nicht mehr aufdecken. Bei solchen Systemen lassen sich eingegebene Daten sowie im System erzeugte Registrier- und Kontrolldaten ohne nachweisbare Spuren verändern. Somit drohen nicht abschätzbare Steuerausfälle. Abhilfe ist dringend geboten.“ Der Bundesrechnungshof habe schon 2002 festgestellt, in welchem Maße „steuerverkürzende Eingriffe“ in elektronische Registrierkassen und Kassensysteme möglich sind. Auch Eingriffe in Kassensysteme, die mit einem Computer verbunden sind, seien sehr einfach.

Muss der Bäcker unbedingt einen Bon ausdrucken?

Der Kassenbeleg muss dem Kunden nicht zwingend in Papierform angeboten werden, er kann auch elektronisch übermittelt werden. Das Zeigen des Beleges an einem Bildschirm allein reicht dafür aber nicht aus, so das Ministerium.

Wer kann sich von der Bonpflicht befreien lassen?

„Eine Befreiung von Belegausgabepflicht ist nur möglich, wenn für den einzelnen Steuerpflichtigen eine besondere unzumutbare Härte besteht. Dazu muss ein Antrag beim zuständigen Finanzamt gestellt werden„, heißt es aus dem Finanzministerium. „Die aktuell häufig vorgetragenen Argumente, mit der Erfüllung der Pflicht seien Mehrkosten verbunden und der Betriebsablauf müsse umgestaltet werden, stellen für sich allein keine Härte dar. Auch die Höhe eines einzelnen Umsatzes ist allein kein Grund für eine Ausnahmebewilligung. Diese Belastungen treffen alle Steuerpflichtigen in gleicher Weise.“

Wie viele Anträge auf Befreiung wurden schon gestellt?

383 Anträge für ganz Sachsen (Stand Ende Januar). 3 Anträge davon wurden genehmigt.

Gilt auch am Bratwurstgrill die Bonpflicht ?

Nein. Die Bonpflicht gilt nur für elektronische Kassensysteme. Wer eine Handkasse führt, muss keine Bons an die Kunden ausgeben.

Sind Handkassen nicht besonders betrugsanfällig?

Der Gesetzgeber habe sich bewusst gegen eine Registrierkassenpflicht entschieden, so das Ministerium. Daher könne ein Unternehmer auch eine offene Ladenkasse (Handkasse) anstelle eines elektronischen Aufzeichnungssystems verwenden. In diesen Fällen greift die gesetzliche Belegausgabepflicht nicht. Offene Kassen seien aber eher nur bei Unternehmen mit sehr geringen Umsätzen anzutreffen. Und auch dafür würden Aufzeichnungs-und Aufbewahrungspflichten gelten.

Mussten die Finanzbehörden zusätzliches Personal einstellen?

„In Sachsen erfolgte keine Personalaufstockung der Prüfungsdienste wegen der Einführung der Bonpflicht.“

Von Thomas Baumann-Hartwig