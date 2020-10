Böse Post aus Dresden für Lena Meyer-Landrut

Dresden

Am 27. Juni 2019 gab Sängerin Lena Meyer-Landrut ein Konzert im Alten Schlachthof in Dresden. Drei Tage vorher ging über Facebook eine üble Nachricht für sie ein. „Magst du echt im Schlachthof auftreten? Ich hoffe, dass du das Konzert absagst. Sonst wird das ein Schlachthof und aus Sachsen kommt einer von uns beiden nicht mehr lebend raus. Game over Bitches.“ Das klingt schon bedrohlich. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Sängerin entdeckte die Nachricht und informierte die Polizei.

Der Schreiber war schnell gefunden, ein 48-Jähriger, der in einem Dresdner Übergangswohnheim lebte. Die Polizei besuchte ihn, er bekam eine Gefährderansprache und ein Aufenthaltsverbot für das Konzertgelände.

Anzeige

„Kooperativ, aber verwirrt“

Gestern stand er wegen versuchter Nötigung vor dem Dresdner Amtsgericht. Der Angeklagte räumte den Vorwurf ein, kann ihn aber nicht erklären. „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es auf meinem Tablett geschrieben, ich kann aber nicht erklären, warum. Mir ist das erst aufgefallen, als die Polizei vor der Tür stand.“

„Er war sehr kooperativ, aber irgendwie verwirrt. Er sagte, dass es nicht die echte Lena sei, die da auftrete. Davon ließ er sich nicht abbringen“, erinnerte sich eine Polizeibeamtin an das Gespräch. Er habe Lenas Karriere zwar nicht von Anfang an, dann aber intensiver verfolgt, erklärte der Angeklagte. Und er habe vor dem Konzert aktuelle Bilder der Sängerin mit früheren verglichen und auf einem Bild einen schwarzen Stern in ihren Augen entdeckt und gedacht, dass könne nicht die selbe Frau sein, nicht die echte Lena, da habe er wohl die Nachricht geschrieben.

Heute nimmt er regelmäßig Medikamente

Der 48-Jährige lebte in seiner eigenen Welt, die von der Realität weit entfernt ist, hielt sich für den Messias und von Aliens entführt. Er leidet seit Jahren an einer krankhaften seelischen Störung, hat sich aber nie in regelmäßige Behandlung begeben. Psychiater Dr. Stephan Sutraski bescheinigte ihm wegen einer paranoiden Schizophrenie für die Tatzeit eine aufgehobene Schuldfähigkeit – so wurde der Angeklagte aus rechtlichen Gründen freigesprochen. Heute geht es ihm gut, er nimmt regelmäßig Medikamente.

Von Monika Löffler