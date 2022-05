Börsentag Dresden lädt ins Kongresszentrum

Dresden

Die galoppierende Inflation als Folge von Coronakrise und Krieg in der Ukraine rückt auch das Thema Geldanlage wieder neu in den Fokus.

Die nach eigenen Angaben größte Finanzmesse Ostdeutschlands – der Börsentag Dresden – versucht an diesem Sonnabend im Kongresszentrum von 9.30 bis 17.30 Uhr Antworten auf die wichtigsten Fragen zu geben: Wie schütze ich mein Vermögen vor Inflation? Wo bieten sich in Zeiten niedriger Zinsen noch attraktive Anlagemöglichkeiten? Wie sicher ist der Euro, und wie wirkt sich die geopolitische Lage auf die Weltwirtschaft aus?

Der Börsentag findet nach der coronabedingten Verlegung ins Netz in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. 60 Aussteller, 6 Vortragsbereiche und über 50 Referenten bieten bei kostenfreiem Eintritt ein breites Spektrum an Wissen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Rohstoffen aber auch Immobilien, Fonds und Derivaten.

Wer nicht dabeisein kann, dem bieten die Veranstalter einen Livestream des Programms aus Saal 4 an.

Internet: www.boersentag-dresden.de

