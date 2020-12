Böllerverbot an Silvester in Dresden: Stadt erlässt Allgemeinverfügung

Dresden

Angekündigt war das Feuerwerksverbot an Silvester in Dresden schon länger, nun ist es amtlich: Die Stadt hat am Montag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik am 31. Dezember und 1. Januar verbietet.

Das Verbot gilt demnach auf allen öffentlichen Flächen und auch auf Privatbesitz für Pyrotechnik der Stufe 2 oder höher, also etwa für Böller und Raketen. Feuerwerk der Kategorie 1 ist weiterhin zulässig. Das sind etwa Knallerbsen, aber auch Tischfeuerwerke oder Wunderkerzen.

Zweck des Verbots ist es vor allem, Feuerwerksunfälle zu vermeiden und so die Lage an den durch Corona im Grenzbereich der Belastbarkeit arbeitenden Kliniken im Griff zu behalten. „Mit dieser Allgemeinverfügung gilt eine klare und unmissverständliche Regelung mit der sich alle Debatten über „Alt-Böller“ und Einkäufe in Polen oder Tschechien erübrigen“, erklärt Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Eigentlich sei es ja nicht Aufgabe der Stadt, Feiervorschriften zu erlassen. Die Sondersituation Corona mache dies aber nun notwendig.

Von fkä