Am Montagabend waren die Dresdner Entwickler Christian Schranz und Axel Kosuch in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. Die Investoren konnten sie nicht von ihrem „Bodywallet“ – einer Geldbörse, die am Körper klebt – überzeugen. Im Interview erzählt Christian Schranz, wie es nach der Sendung weitergeht.