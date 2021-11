Bockig im Gerichtssaal: „Ich bin nicht der einzige Dieb in Dresden.“

Dresden

Björn F. ist erheblich vorbestraft und gerichtserfahren, er weiß also, wie al­les läuft, war aber gestern im Amtsgericht trotzdem bockig, unzufrieden mit Gott und der Welt und fühlte sich von allen ungerecht behandelt, vor allem von Ladendetektiven. „Da haben mich einige ein paarmal erwischt und dann bin ich immer Schuld. Ich bin nicht der einzige Dieb in Dresden.“

Das ist wohl wahr, nur wenn man immer wieder beim Klauen erwischt wird, ist man irgendwann bekannt wie ein bunter Hund, dann klingeln bei Detektiven die Alarmglocken und sie schauen genauer hin. Und der 34-Jährige wurde oft, sehr oft beim Stehlen erwischt – allein zwischen Januar und September 2020 über 30 Mal. Wie oft es gut ging, ist eine andere Sache.

Arbeitsteilung beim Ladendiebstahl?

15 Anklagen verlas die Staatsanwältin gestern. Die Vorwürfe: Ladendiebstähle in Dresden, aber auch in Riesa, Meißen, Coswig, Leipzig. Der Angeklagte war ständig unterwegs – allein oder mit seinem Kumpel Kevin. „Wir sind unabhängig voneinander in den Geschäften gewesen, es hat ja jeder seine Privatsphäre.“ Überwachungskameras zeigen etwas anderes, es sieht nach Arbeitsteilung aus.

Bei der Menge an Diebstählen hatten alle Probleme, den Überblick zu behalten. Auch der Angeklagte kam gelegentlich durcheinander, was er wo geklaut hat oder nicht. Gebrauchen konnte er fast alles: Schnaps, Werkzeug, Elektroartikel, Rasenmäher, Wischroboter, Legobaukästen, Kameras, Nintendospiele, Aquariumpumpen, Schuhe, eine Drohne und gern Fahrräder.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ja, da habe ich einige gemaust, aber nicht um sie zu verkaufen, sondern zum Fahren. Was gerade in Dresden an Rädern geklaut wird, geht ja gar nicht. Die werden einem ja unter dem A... weggeklaut“, empörte sich der Fahrraddieb über Raddiebstähle. Manchmal kam man bei seinen abenteuerlichen Erklärungen nicht ganz hinterher.

Einige Taten räumte Björn F. sofort ein, andere erst nach dem Hinweis auf Videoaufnahmen, einige wies er zurück. Fakt ist, was er stahl war wertintensiv, mit Billigkram gab er sich nicht ab. Unklar blieb aber zunächst, warum er auf Diebestour ging. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler