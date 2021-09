Lange lagen Stadtplanungsamt und Stadtbezirksbeirat Altstadt im Clinch zum Thema „Lebenswerte Blumenstraße“. Es geht um die Gestaltung des Zugangs zum künftigen Stadtteilhaus in Dresden-Johannstadt. Nun gibt es einen Kompromiss.

Vorrang für Radfahrer und Fußgänger auf der neuen Blumenstraße in Dresden

Stadtentwicklung - Vorrang für Radfahrer und Fußgänger auf der neuen Blumenstraße in Dresden

Stadtentwicklung - Vorrang für Radfahrer und Fußgänger auf der neuen Blumenstraße in Dresden