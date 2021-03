Blumenläden und Baumärkte in Dresden am Tag 1 der Wiedereröffnung gut besucht

Dresden

Frühlingsblüher, Blumentöpfe, Blumenerde, kleine Gehölze, Samentüten, Dünger, Gartengeräte...Die Einkaufswagen der Kunden, die das Dehner-Gartencenter an der Washingtonstraße wieder verlassen, sind gut gefüllt. Seit Montagmorgen kann man wieder selbst in Bau- und Gartenmärkten stöbern und ist nicht auf Click & Collect angewiesen. Wobei auch das weiter angeboten wird.

Ständiges Kommen und Gehen, aber keine Schlange

Der große Ansturm bei Dehner in Übigau, der schon 9 Uhr seine Türen öffnete, bleibt aber aus. Wer eine lange Schlange erwartet hatte, wird positiv überrascht, denn es gibt keine. Zumindest nicht am Vormittag. Der Parkplatz ist zwar gut gefüllt und es ist ein ständiges Kommen und Gehen, aber drinnen ist genug Raum für Abstand und es lässt sich entspannt einkaufen. Hier und da ist zwar noch Platz in den Regalen, aber es sind schon viele frische Pflanzen da. Und es wird weiter eingeräumt.

Voller Einkaufswagen: Peggy Skippe hat im Gartencenter Blumen und Pflanzen für Haus und Garten eingekauft. Quelle: Anja Schneider

Wenige hundert Meter weiter beim Hornbach-Baumarkt hat sich dagegen am Montagvormittag eine Schlange gebildet. Wer mit seinem Einkaufswagen dem Eingang zustrebt, wird erst mal mit Hinweisschildern in einen mit Bauzäunen abgegrenzten Wartebereich gelotst. Der Aufbau erinnert an die Warteschlangenschnecke am Check-in im Flughafen.

Einkaufslisten werden abgearbeitet

Sicherheitspersonal reguliert den Zustrom in den Markt, es geht zügig voran. Wenig später ist die Schlange am Eingang wieder verschwunden. Im Markt arbeiten einige ganz offensichtlich Einkaufslisten ab. „Wenn du nur eine Dichtung brauchst oder drei Schrauben, wo du erst mal gucken musst, ob die so passen, wie du dir das vorstellst, kannst du mit Click & Collect gar nichts anfangen“, erklärt uns ein Kunde, der seinen Namen nicht nennen will, bei den Eisenwaren. Froh sei er, dass er jetzt endlich selber wieder im Baumarkt suchen und einkaufen kann. Und dass er nicht begreife, dass das nicht schon eher möglich war.

Wieder ein paar hundert Meter weiter auf der anderen Elbseite im kleinen Blumenladen „Bindekunst“ an der Warthaer Straße strahlen die Augen von Jana Helmecke über der Maske. Denn sie hat mit ihrer Kollegin gut zu tun. „Wir haben am Freitag und Sonnabend schon viel vorbereitet, Blumen und Pflanzen eingeräumt, Frühlingskörbchen bepflanzt und dekoriert. Heute früh waren wir 8 Uhr da, um die frischen Blumen anzunehmen und alles zu arrangieren. Ich hoffe natürlich sehr, dass unser Angebot angenommen wird.“

Auf Instagram aktiver geworden

Bis jetzt habe das Geschäft „Bindekunst“ die Corona-Zeit ganz gut überstanden, erzählt die Floristin. Sie hätten die Zeit Anfang Januar genutzt, um den Laden zu renovieren. „Und dann haben wir auf Bestellung gearbeitet. So konnten wir wenigstens die laufenden Kosten wie die Miete decken.“

Sie sei durch Corona bei Instagram viel aktiver geworden. Die geposteten Beispielsträuße hätten doch viele zur Bestellung animiert. „Unsere Kunden haben uns echt unterstützt, gut bestellt und uns so über Wasser gehalten“, ist Jana Helmecke dankbar.

„Ich hatte gefühlt in den letzten Wochen gar keine Zeit für was anderes. Zum einen war der Kopf nicht frei, weil man immer darüber nachdenkt, wie es weitergeht. Und dann ist der Zeitaufwand natürlich größer, wenn man mit Kunden über Facebook, Insta, WhatsApp oder auch per Telefon eine Bestellung abspricht. Im Laden ist das viel einfacher.“ Auf Bestellung zu arbeiten sei auch bezüglich des Einkaufes ein größeres Risiko.

Warum Blumenläden geschlossen bleiben mussten, es aber keinen interessiert, wenn in der Gemüseabteilung im Supermarkt die Leute das Abstandhalten vergessen, versteht Jana Helmecke nicht. „Aber jetzt gehören auch wir zu den Waren des täglichen Bedarfes“, ist sie froh.

In Schichten arbeiten

Sie selbst wolle sich auf jeden Fall impfen lassen, sobald das möglich ist. „Ab nächste Woche müssen wir uns alle einmal in der Woche testen und das protokollieren.“ Das Prozedere sei aber noch nicht klar. „Ich gehe davon aus, dass wir ab nächste Woche zum Testen ins Messegelände fahren“, so Jana Helmecke. „Wir drei Floristinnen hier im Laden werden auf alle Fälle ab nächste Woche getrennt und in Schichten arbeiten, damit nicht alle ausfallen, wenn sich eine infizieren sollte.“

Dass Supermärkte ihr Blumenangebot drastisch aufgestockt haben, als Gartencenter und Blumenläden geschlossen bleiben mussten, und gerade zum Valentinstag gebundene Sträuße anboten, sei für Floristen bitter gewesen. „Aber ein Blumenlächeln für zu Hause bekommt man nicht im Supermarkt“, ist die Floristin überzeugt. „Ein liebevoll gebundener Strauß ist etwas ganz Besonderes.“

Von Catrin Steinbach