Dresden

Still und zart– so blühen Schneeglöckchen schon seit einiger Zeit in so manchem Vorgarten. Auch im Wald zeigen sich die Frühjahrsboten. Besonders prächtig in der Jungen Heide in Wilschdorf, wo am Olterteich wilde Schneeglöckchen den Waldboden bedecken. Die weißen Blüten sind ein willkommener Anblick für Spaziergänger und Wanderer, die auf matschigen Wegen und trotz der wechselhaften und meist feuchtkalten Witterung etwas Entspannung und Abwechslung suchen.

Und natürlich ein Hoffnungsschimmer: Schon bald übernehmen die Märzenbecher – auch Großes Schneeglöckchen genannt – und dann ist der Lenz wirklich nicht mehr weit.

Von DNN