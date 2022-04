Blind in Dresden: Wie ein Sehbehinderter zur Arbeit kommt

Dresden

Von der Haustür aus nach rechts, dann geradeaus, bis zur Ecke, wo der Bürgersteig abgesenkt ist. Hartmut Unger horcht, bevor er die Straße überquert, ob ein Auto oder ein Radfahrer kommt. Dann geht es in den kleinen Park, immer rechts entlang des asphaltierten Weges, rechts den Stock über das Kopfsteinpflaster schleifend. Nun noch mal rechts abbiegen und schon steht der große Mann an der Bushaltestelle „Stadtgutstraße“.

Jede Biegung kann er vorhersehen, jede Unebenheit im Boden ist bekannt. Anders würde Hartmut Unger nicht zur Arbeit finden, denn der große Mann mit Sonnenbrille und Stock ist blind. Er leidet an der genetisch bedingten Augenerkrankung Retinopathia pigmentosa, einer Netzhautdegeneration. Sie ist der Grund, dass sich sein Sehvermögen seit seiner Kindheit schleichend verschlechtert.

Heute besitzt der 56-Jährige weniger als ein Prozent seiner Sehfähigkeit. Zur Arbeit muss der Oberkellner, der aus Pirna stammt, trotzdem kommen: Und zwar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von seiner Wohnung im südlichen Stadtteil Zschertnitz zu seinem Arbeitsplatz im Dunkelrestaurant „Sinneswandel“ in Kleinschachwitz im Osten der Stadt.

Wie kommen Blinde von A nach B?

Es ist Freitagnachmittag und Hartmut Unger wartet an der Haltestelle „Stadtgutstraße“ auf die Buslinie 85, die ihn zunächst zur Zwinglistraße bringen soll. In zehn Minuten kommt der Bus. Das sagt ihm seine sprechende Armbanduhr.

Doch wie findet ein Blinder überhaupt den Weg von zu Hause zur Bushaltestelle? „Man muss die Wege in Ruhe mehrmals abgehen“, erklärt Hartmut Unger. Das Selbsthilfenetzwerk Sachsen bietet gemeinsam mit den DVB und dem VVO ein Mobilitätstraining für blinde und sehbehinderte Menschen an. Dabei lernen sie gemeinsam mit einem Trainer, wie sie sich die Wege in Dresden merken können.

Hartmut Unger auf seinem Arbeitsweg in Dresden. Quelle: Dietrich Flechtner

Hartmut Unger hilft sich lieber selbst mit Navigations-Apps auf dem Smartphone, die ihm per Sprachausgabe den Weg weisen. Neben den bekannten Online-Kartendiensten gibt es auch Apps wie „Blindsquare“, die extra für Menschen mit Erblindung entwickelt wurden.

Der Stock als wichtigstes Hilfsmittel

In der Hand führt der Pirnaer einen Blindenstock, den er über den Boden schleifen lässt. Dadurch nimmt er die verschiedenen Untergründe wahr und kann sich daran orientieren. Der Stock ist mit einem Sensor ausgestattet, der vibriert, wenn sich ein Gegenstand oder eine Person vor ihm befinden. Das verhindert beispielsweise, dass er gegen eine offene Laderampe oder gegen ein geöffnetes Fenster läuft. Einmal blieb sein Stock in einer Bahntür stecken und die Bahn fuhr ohne Hartmut Unger weg. Nach anderthalb Stunden brachte der DVB-Service ihm den Blindenstock zurück. Seitdem hat der 56-Jährige immer einen Ersatzstock im Rucksack.

Wie steigt man ohne zu sehen in einen Bus ein?

Ein gelber Bus fährt die Haltestelle an. Man hört die Motoren schon von weitem. Über den Außenlautsprecher des Busses ertönt plötzlich eine elektronische Stimme: „Bus 85, Richtung Striesen“. „Das ist BLIS, damit kann ich den Bus sprechen lassen“, erklärt Hartmut Unger und holt einen kleinen Handsender aus seiner Jackentasche. BLIS, das Blindeninformationssystem, nutzen sehbehinderte und mobilitätseingeschränkte Fahrgäste des VVO. Doch Hartmut Unger kann nicht nur den Bus sprechen lassen, sondern mit dem Sender auch alle Türen öffnen oder sich die Haltestellendurchsagen beliebig oft wiederholen lassen.

„Das ist die Hilflosigkeit der Dresdner Bürger“

Der Kellner steigt in den Bus ein. Die Fahrgäste um ihn herum werden still, er tastet nach einem freien Sitz, schwankt und fällt fast gegen ein Fahrrad. Ein Mädchen steht – ohne etwas zu sagen – sofort von ihrem Platz auf. Niemand redet mit Hartmut Unger. „Das ist die Hilflosigkeit der Dresdner Bürger“, sagt er, als er endlich einen freien Platz gefunden hat. Ihm wäre es lieber, wenn die Fahrgäste ihn ansprechen und auf freie Plätze hinweisen würden.

Die Fahrt bis zum ersten Umstieg dauert knapp 20 Minuten. Hartmut Unger steigt an der Zwinglistraße aus. Um auf die andere Seite der Haltestelle zu kommen, führt er seinen Stock immer wieder über Rillenplatten und Noppen am Boden. An diesem Bodenleitsystem erkennt er, wo der Gehweg aufhört und wo die Bahnschienen anfangen. Die Ampel findet er durch ihr monotones Klopfen. Wenn die Ampeln kaputt sind und nicht klopfen, ruft Hartmut Unger beim Tiefbauamt an, um den Fehler zu melden.

Baustellen sind zusätzliche Hürden

Eigentlich könnte der Oberkellner mit der Linie 2 direkt bis zur Haltestelle „Meußlitzer Straße“ fahren, die nur wenige Gehminuten vom Dunkelrestaurant entfernt ist. Zur Zeit ist dort aber eine Baustelle und die Haltestelle wird nicht angefahren. Deshalb muss er in Altleuben in den Schienenersatzverkehr der Linie 2 – einen Bus – umsteigen, bis zur Kurhausstraße fahren und von dort noch einmal zehn Minuten zum Restaurant laufen. Immerhin soll die Haltestelle „Meußlitzer Straße“ nach Angaben der Stadt nach den Bauarbeiten barrierefrei sein.

Nach einer zehnminütigen Fahrt mit der Bahn steigt Hartmut Unger in Altleuben aus. Doch der Ersatzbus hält viel weiter vorn als gewöhnlich. Hartmut Unger muss fast rennen, um ihn noch zubekommen.

Hier wartet die nächste Herausforderung auf ihn: Zwischen der Haltestelle und den Bahnschienen verläuft ein Radweg. Er sagt: „Das ist für die Radfahrer blöd, weil die aufpassen müssen, dass sie niemanden umfahren. Und für mich blöd, weil ich, wenn ich nicht aufpasse, angefahren werde, wenn ich in den Bus ein- oder aussteigen will.“

Sturzgefahr durch herumstehende E-Roller

Was den gebürtigen Pirnaer jedoch sehr viel mehr stört, als das häufige Umsteigen, sind unaufmerksame Fahrradfahrer, mit denen er schon zweimal fast zusammengestoßen wäre. Hartmut Unger erzählt, dass die Radler erst klingeln, wenn sie bereits fast vor ihm stehen und er nicht genug Zeit hat, um zu reagieren. Deshalb trägt er neben seinem Stock auch immer eine Sonnenbrille. Diese soll seine Augen vor über den Gehweg reichenden Sträuchern schützen, aber auch den Leuten signalisieren, dass er blind ist und sie mehr Rücksicht auf ihn nehmen müssen.

Problematisch sind auch Elektroroller, die mitten auf dem Gehweg abgestellt werden. Denn Blinde und Sehbehinderte können über die Roller leicht stolpern. Auch erkennt sie der Sensor des Blindenstocks nicht immer oder zu spät. Einen richtigen Unfall im Straßenverkehr hatte Hartmut Unger zum Glück noch nicht, aber er habe sich schon viele blaue Flecken zugezogen, erzählt er.

Die Arbeit im Dunkelrestaurant „Sinneswandel“

Der lange Arbeitsweg, das sei schon anstrengend, so Unger. Trotz des langen und umständlichen Fahrtweges ist der große Mann froh, im Dunkelrestaurant „Sinneswandel“ arbeiten zu können. „Da brauche ich keine Hilfe und da gebe ich Anweisungen“, sagt er. Die Gäste können dort in kompletter Dunkelheit ein mehrgängiges Menü genießen, um selbst die Erfahrung zumachen, wie es ist, blind zu sein.

Wenn Hartwig Unger nicht arbeitet, macht er gern Musik. Mithilfe von Youtube-Tutorials lernt er gerade auf seinem E-Piano die „Ballade pour Adeline“ von Richard Clayderman. Als Jugendlicher, als er noch besser sehen konnte, hat er Judo gemacht. Dann habe ihm der Sportarzt gesagt, er dürfe nicht mehr weitermachen, da die Würgegriffe im Nacken sein Augenlicht noch mehr verschlechtern würden. „Das ist völliger Mumpitz gewesen. Die DDR wollte einfach nur keine behinderten Sportler haben“, sagt er. Seit 1988 ist Para Judo für Judokas mit Sehbehinderung oder Erblindung paralympisch. Das Sportverbot war ein schlimmer Einschnitt in Hartmut Ungers Leben. Heute hält er sich fit, indem er mit seiner Frau, die ebenfalls blind ist, wandern geht oder „zu Hause auf der Stelle läuft“.

Wie verliebt man sich in eine Frau, die man noch nie gesehen hat?

Seine Frau hat er über eine Mailingliste für Blinde kennengelernt. „Anfangs haben wir manchmal bis zu sieben Stunden telefoniert“, sagt er und lacht. Mit ihr geht er auch einmal im Monat zum Stammtisch des Landeshilfsmittelzentrums Dresden, wo er sich mit anderen Menschen mit Erblindung und Sehbeeinträchtigung trifft.



Von Britta Haselier