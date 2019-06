Dresden

Am Sonntag lädt die Sächsische Staats­regierung zum 17. „Offenen Regierungs­viertel“ ein. Interes­sierte Bürger haben wieder die Gelegenheit, hinter sonst verschlos­sene Tü­ren zu schauen und sich über Poli­tik und Verwal­tung im Freistaat zu informieren. Alle Ministerien rund um den Carolaplatz öffnen an diesem Tag ihre Türen und gestalten von 11 bis 17 Uhr ein eigenes Programm.

Etwa bei Hausführungen erhalten Interessierte Informationen zu Geschichte sowie baulichen Besonderheiten und kommen mit den Ministern vor Ort ins Gespräch. Neben Vorträgen und Dialogrunden vervollständigen verschiedene musikalische Beiträge auf dem Gelände das Programm.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist eine Sportmeile vor der Sächsischen Staatskanzlei an der Archivstraße 1, auf der sich der sächsische Spitzensport präsentiert und Besucher ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen können.

Von DNN