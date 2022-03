Bleiben die Wohnungen in Dresden warm?

Dresden

Der Ukraine-Krieg legt ein großes Problem schonungslos offen: Deutschland ist abhängig von Energie-Lieferungen aus Russland. Die Europäische Union (EU) hat Aggressor Russland mit Sanktionen belegt – jetzt hat Russland angekündigt, einen Lieferstopp von Erdgas an die EU zu prüfen. Werden die Dresdner in diesem Fall noch warme Wohnungen und Häuser haben?

1. Die Wohnungen bleiben diesen Winter warm

„Ja“, sagt Nora Weinhold, Sprecherin des Versorgungskonzerns Sachsen Energie. „Sollten die Lieferungen aus Russland kurzfristig ausfallen, wäre das eine große Herausforderung. Klar ist: In diesem Winter wird jeder Gaskunde eine warme Wohnung haben“, versichert die Sprecherin. Es gebe in Europa Sicherungsmechanismen, die in einer Engpasssituation greifen würden. Haushaltskunden und Einrichtungen wie Krankenhäuser seien durch gesetzliche Bestimmungen besonders geschützt.

2. Erdgas kommt nicht nur aus Russland

In einem kritischen Fall der Erdgaslieferung trete der „Notfallplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland“ in Kraft. Darin würden geeignete Maßnahmen für den Fall einer Versorgungskrise definiert. Europa könne zudem auf einen breiten Liefermix bauen. Gas komme gewissermaßen aus allen Himmelsrichtungen nach Deutschland, sagt Weinhold. Hinzu komme eine sehr gute Gasspeicher-Infrastruktur in Deutschland und das europäische Gas-Verbundnetz, das den innereuropäischen Austausch von Gas ermögliche.

3. Flüssiggas wird kurzfristig geliefert

Aktuell, weiß Weinhold, werde verstärkt Flüssigerdgas via Großtanker aus den USA und Katar geliefert. In einem gewissen Umfang bestünde die Möglichkeit, zusätzliche Flüssigerdgas-Mengen zu beziehen. In Katar, Australien und den USA seien viele Produzenten in der Lage, ihre Angebotsmengen kurzfristig auszuweiten. Die Energiewirtschaft stehe in engem Austausch mit der Regierung, beobachte die aktuelle Lage und bewerte diese regelmäßig entlang der Vorsorgepläne neu.

4. Die Kraftwerke kommen eine kurze Zeit ohne Gas aus

Das Kraftwerk Nossener Brücke und die Heizkraftwerke Nord und Reick könnten über einen kurzen Zeitraum auch unabhängig von Gas betrieben werden, sagt Nora Weinhold. „Hierzu nutzen wir leichtes Heizöl als Reservebrennstoff.“ Eine weitere Wärmequelle sei der Elektrodenheizkessel an der Nossener Brücke, der mit Strom betrieben werde.

5. Erneuerbare Energien und Wasserstoff sind im Kommen

Strategisch würden der Ausbau der Erneuerbaren Energien, eine breit aufgestellte Beschaffungsstruktur und der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft an Bedeutung gewinnen. „Wasserstoff kann den Energie- und Mobilitätssektor verändern, wie das Smartphone die Kommunikation verändert hat. Unser 6700 Kilometer langes Gasnetz in Dresden und Ostsachsen könnte schon heute den gasförmigen Wasserstoff transportieren“, erklärte die Sachsen Energie-Sprecherin.

6. Sachsen Energie setzt auf die Energiewende

Mit dem Neubau und der Modernisierung der Kraftwerke sowie dem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen – beispielsweise Solarthermie- und Windkraftanlagen – trage Sachsen Energie zur Energiewende in Dresden und Ostsachsen bei. So hat der Konzern ein renommiertes Unternehmen in Waldheim als Partner für das Thema Windkraft in Sachsen übernommen.

7. Keine zusätzlichen Preiserhöhungen nach dem 1. April

Sachsen Energie hat zum 1. April Preiserhöhungen für Strom und Gas angekündigt. „Eine weitere Preisanpassung für unsere Kunden ist im Moment nicht vorgesehen. Es ist immer unser Ziel, die Preise für unsere Kunden so lange wie möglich konstant zu halten und Energie zu fairen Preisen anzubieten“, erklärte Weinhold.

Von Thomas Baumann-Hartwig