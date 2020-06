Dresden

Hiobsbotschaft für das Blaue Wunder: Die Kosten der Sanierung werden sich verdoppeln, erklärte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag vor dem Stadtrat. Linke-Bauexperte Tilo Wirtz wollte wissen, wie die berühmte Elbbrücke ohne Fördermittel saniert werden soll.

Gesamtkosten liegen bei 34 bis 45 Millionen Euro

20 Millionen Euro wollte die Stadt von 2020 bis 2023 in das Blaue Wunder investieren und hatte mit 14 Millionen Euro Fördermitteln vom Freistaat geplant. Doch das Land sagt klipp und klar: Es gibt keinen Cent. Die Kosten für eine Komplettsanierung waren 2015 auf 34 bis 45 Millionen Euro geschätzt worden. Das Doppelte davon kann Dresden nie und nimmer mit Eigenmitteln finanzieren.

Die Stadt hofft auf ein Konjunkturpaket und Gespräche mit Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU) über eine Einzelförderung. „Wir bereiten alle Ausschreibungen vor, damit wir handeln können, wenn Geld kommt“, so Jähnigen.

Als Erstes wird das Blaue Wunder für Busse gesperrt

Kommt kein Geld und der Zustand der Brücke verschlechtert sich weiter, dann müsse die Stadt handeln. In einem ersten Schritt müsste das Blaue Wunder für Fahrzeuge über 15 Tonnen gesperrt werden. Was heißt: Es können weder Linien- noch Reisebusse hier über die Elbe fahren. In einem zweiten Schritt müsste die Zahl der Spuren reduziert werden.

Gegenwärtig erhält das Blaue Wunder die Note 3. Hauptproblem sind laut Jähnigen verrostete Stahlteile, aber auch Verformungen und eine eingeschränkte Hochwassersicherheit.

