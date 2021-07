Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden kann im kommenden Jahr mit der Sanierung des Blauen Wunders beginnen. Lange war die Finanzierung des Vorhabens vollkommen ungewiss. Die Kosten sind exorbitant hoch: Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hatte zuletzt von bis zu 136 Millionen Euro gesprochen, wenn zwischen 2022 und 2028 saniert werden kann – in einzelnen Bauabschnitten. Sollten die Abschnitte weiter gestreckt werden und die Sanierung länger dauern, würde es entsprechend teurer werden.

Freistaat steuert eine Million Euro bei

Die komplette Bausumme ist längst noch nicht gesichert, aber: Der Freistaat Sachsen steuert aus Mitteln des Denkmalschutzes eine Million Euro zu und der Stadtrat hat 4,5 Millionen Euro zusätzlich lockergemacht. Das reicht, um erst einmal die notwendigsten Arbeiten zu erledigen und eine Vollsperrung der Elbquerung wegen Einsturzgefahr zu verhindern.

„Mit den Mitteln sollen im nächsten Jahr unaufschiebbare Maßnahmen an besonders kritischen Bauteilen im Bereich der Pylonfüße und des in der Brückenmitte befindlichen Gelenkes sowie an den angrenzenden Bauteilen ausgeführt werden“, erklärte jetzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage des Grüne-Landtagsabgeordneten Thomas Löser. Es handele sich um Maßnahmen mit besonders hoher Priorität, da in diesen Bereichen bei einem weiteren Fortschreiten der Schäden eine Gefährdung der Standsicherheit und der unwiederbringliche Verlust historischer Bausubstanz drohen würden.

Grüne hoffen auf Signalwirkung

Löser, der sich auf Landesebene für die Denkmalfördermittel eingesetzt hat, für die die Stadt schon bis zum 30. September einen Förderantrag einreichen muss, erhofft sich eine Signalwirkung: „Wir müssen endlich mit der Sanierung anfangen. Je länger wir warten, umso teurer wird es. Wir brauchen einen realistischen Kostenplan und müssen uns über die weitere Finanzierung verständigen.“

Dresden muss Eigenmittel einsetzen

Die Landeshauptstadt Dresden werde eigene Gelder in Größenordnungen für das Blaue Wunder einsetzen müssen, so Löser, aber auch der Freistaat Sachsen sei in der Verantwortung. Vielleicht, so der Grüne, sei ein ähnliches Finanzierungsmodell wie beim Fernsehturm möglich: Der Bund reicht Denkmalschutz-Fördermittel aus, die durch Mittel von Freistaat und Stadt ergänzt werden. „Was beim Fernsehturm möglich ist, sollte auch beim Blauen Wunder funktionieren“, glaubt der Landtagsabgeordnete, „schließlich geht es auch hier um ein einmaliges Denkmal.“

Von Thomas Baumann-Hartwig