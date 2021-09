Blauer Salon im Parkhotel Dresden empfängt wieder Gäste

Dresden

Das Parkhotel Dresden begrüßt ab sofort wieder Gäste im Blauen Salon. Im Oktober 2020 schloss der Club seine Türen für umfangreiche Sanierungsarbeiten. Über 1000 Arbeitsstunden sind allein in den Deckenbereich investiert worden. Arbeiter verlegten insgesamt 11 600 neue Parkettstäbe, um den Blauen Salon im neuen Glanz erstrahlen zu lassen.

Neben der Renovierung lies Inhaber Jens Hewald historische Elemente aufarbeiten und neue Technik und Sanitäranlagen installieren. „Ich bin ein absoluter Fan von historischen Dingen. Deshalb war es unser Ziel, so viel wie möglich zu erhalten und aufzuarbeiten.“

Künftig will Hewald den Raum auch für andere Veranstaltungen und nicht nur für Partys nutzen. Nun wird aber erst einmal traditionell gefeiert: Am 3. September feiert das neue Format „Herzblatt – Die Singleparty“ Premiere. Am 4. September steigt die offizielle Abschlussparty des Cristopher-Street-Days.

Von DNN