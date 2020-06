Bis dahin will Dresden die Straßenbahnlinie 11 verlängern

Dresden

Das ist mal ein radikaler Ansatz: Wenn der Fernsehturm 2025 eröffnet wird, sollen die Besucher ohne ihr Auto nach Wachwitz kommen. So schlägt es das Verkehrs- und Mobilitätskonzept vor, das am Freitagabend von Markus Zahn, Projektleiter beim Büro Spiekermann, im Kulturpalast vorgestellt wurde.

Ein Parkhaus ist nicht vorgesehen

Heißt: Ein Parkhaus am Fuße des Fernsehturms – im ersten Sanierungskonzept noch vorgeschlagen – wird es nicht geben. Bis zum Fernsehturm dürfen nur mobilitätseingeschränkte Personen mit dem eigenen Auto fahren. Alle anderen Autofahrer werden dort keinen Parkplatz finden.

Anzeige

Was aber auch heißt: Wenn das Konzept greifen soll, muss die Landeshauptstadt Geld für den Ausbau der Infrastruktur in Wachwitz und Schönfeld-Weißig in die Hand nehmen, aber nicht nur dort. Das Preisschild des Projektleiters: mindestens 40,8 Millionen Euro. Sollte der Ausbau komfortabler ausfallen, noch einmal 3 Millionen Euro zusätzlich.

Weitere DNN+ Artikel

Fast 70 Millionen Euro für ein Luxusprojekt

Plus die 25,6 Millionen Euro für die Sanierung des Fernsehturms macht fast 70 Millionen Euro für ein Luxusprojekt, wie mehrere Besucher der Einwohnerversammlung im Kulturpalast erklärten. „Kann man so sehen“, entgegnete Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), „dann setzen wir die Prioritäten eben anders. Projekte gibt es genug.“ Gerade in Zeiten von Corona und dramatisch sinkenden kommunalen Einnahmen.

„Aber“, so der OB, Bund und Freistaat finanzieren 75 Prozent der Sanierungskosten für den Fernsehturm. Von den 40,8 Millionen Euro zusätzlich für die Infrastruktur sei der größte Teil für „Sowieso-Maßnahmen“ reserviert – für Bauarbeiten, an denen ohnehin kein Weg vorbeiführe. Etwa für den Ausbau der Staffelsteinstraße, der wegen fehlender Fördermittel verschoben wurde. Da die Fahrbahn marode ist, hat die Stadt die Straße zur Einbahnstraße gemacht. Im Handstreich, wie Anwohner beklagten. „Wir wurden davon überrascht.“

36 Minuten vom Postplatz zum Fernsehturm

Die Gelder sollen ins miese Straßennetz rund um den Fernsehturm fließen. Damit dort Busse fahren und Besucher zum Aussichtspunkt bringen können. Zentrales Vorhaben: Die Verlängerung der Straßenbahntrasse von Bühlau bis zum Rossendorfer Platz. Respektabel, bisher hat es nicht mal für eine Verlängerung der Gleistrasse von Bühlau nach Weißig gereicht. An der Rossendorfer Straße ist auch ein P + R-Platz geplant. Von dort aus sollen die Besucher in Busse steigen. Der Gewinn: Vom Postplatz bis zum Fernsehturm über Bühlau dauert es mit dem ÖPNV nur noch 36 statt wie bisher 56 Minuten, rechnete Zahn vor.

Die vielen Anwohner im Saal machten deutlich, was sie von der Stadt erwarten: Information und Beteiligung. Erst müsse die Infrastruktur passen, dann dürfte der Besucherverkehr rollen. „Der Fernsehturm ist ein charismatischer Ort, und diese sind wichtig für eine Stadt“, fasste der Publizist Hans-Peter Lühr zusammen, Anwohner der Staffelsteinstraße. „Aber die Bürger müssen einbezogen werden.“

„Das war heute der erste Aufschlag. Die Bürgerbeteiligung geht weiter“, kündigte Hilbert an.

Von Thomas Baumann-Hartwig