Bis Ende März: Reichsbahnzug zwischen Dresden und Kamenz muss länger ran

Dresden/Kamenz

Eisenbahnromantiker wird’s freuen: Auf der Strecke zwischen Dresden und Kamenz kommt auch in den nächsten Wochen weiterhin der Zug mit den Reichs- und Bundesbahnwaggons zum Einsatz. Ursprünglich sollte der bei der Pressnitztalbahn angemietete Sonderzug nur noch bis zum Ende dieser Woche fahren. Doch weil der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) noch immer nicht genügend Triebwagen zur Verfügung stehen, greift das Unternehmen nun für mindestens zwei weitere Wochen, also mindestens bis zum 27. März, auf die lokbespannte Garnitur mit dem Steuer- und den beiden Reisezugwagen aus vergangener Bahnepoche zurück.

Regiobahn setzt weiter auf Zug der Pressnitztalbahn

Bereits seit Anfang des Jahres ist der Zug der Pressnitztalbahn auf der Strecke zwischen der Landeshauptstadt und der Lessingstadt in der Westlausitz im regulären Fahrbetrieb unterwegs. Nach der Übernahme des Streckennetzes und der Triebwagenflotte der insolventen Städtebahn hatte die MRB mit etlichen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Nur langsam und schrittweise konnten alle Fahrzeuge wieder für ihren Einsatz fit gemacht werden. Aktuell steht bei einem Teil der Flotte der aufwendige Wechsel der Radsätze an, weshalb das Unternehmen abermals nicht auf alle Triebwagen zugreifen kann. Deshalb hatte sich die Unternehmensleitung nun entschieden, weiter auf den Zug der Pressnitztalbahn zu setzen.

Die Mitteldeutsche Regiobahn verweist auf die guten Geschäftsbeziehungen zur Pressnitztalbahn, wodurch es möglich sei, „die Anmietung des lokbespannten Ersatzzugs auch kurzfristig zu verlängern.“ Eine Dauerlösung soll das aber nicht werden, auch wenn sich der Zug tatsächlich bei vielen Reisenden großer Beliebtheit erfreut. „Sobald uns wieder die für die Linien vorgesehenen Desiro-Triebwagen in ausreichender Kapazität zur Verfügung stehen, wird die Anmietung zusätzlicher Fahrzeuge beendet“, heißt es von der MRB.

Großer Nachteil: Die Züge sind nicht barrierefrei

Die Waggons des Zuges stammen aus den 1970er und 1980er Jahren und kommen für gewöhnlich bei Traditionsfahrten zum Einsatz. An ihnen lassen sich noch die Fenster öffnen, Fahrgäste loben unter anderem die weichen und bequemen Sitzbänke. Der große Nachteil: Die Züge sind nicht barrierefrei. Um in die Waggons zu gelangen, müssen an den Türen die Trittstufen überwunden werden. Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen stehen deshalb vor einem Problem. Im Fahrplan sind die Züge allerdings entsprechend gekennzeichnet.

Von Sebastian Kositz