Dresden

Am Donnerstag, 6. Juni, und Mittwoch, 12. Juni, finden auf dem Gelände der TU Dresden wieder die „Campus Party“ und das „Uni-Air“ statt. Die Exzellenz-Universität ist der Stadt zufolge eine bedeutende und bereichernde öffentliche Einrichtung für die Landeshauptstadt und bringt mit den jungen Menschen auch eine Feierkultur mit.

Aus diesem Grund darf an diesen beiden Tagen eine Ausnahme gemacht und bis 24 Uhr laut gefeiert werden, obwohl sie mitten in der Woche stattfinden. „ Dresden ist leise, laut, bunt und vielfältig. Wir bitten an diesen beiden Tagen um Verständnis, dass es auch nach 22 Uhr noch laut sein darf“, so der Erste Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU).

Die vom Umweltamt erteilte Ausnahmeregelung gilt ausschließlich für diese beiden Veranstaltungen der TU Dresden. Alle anderen Open-Air-Veranstaltungen der Universität, die sonntags bis donnerstags stattfinden, müssen um 22 Uhr die Musik beenden.

Von DNN