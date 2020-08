Dresden

Birgit Kempe hat ein Faible für Tomaten. Über viele Jahre, mit großer Ausdauer, viel Fleiß und Begeisterung, ist für die gelernte Uhrmacherin und Gärtnerin das Sammeln von besonderen und alten Tomatensorten – und zwar ausschließlich samenechten Sorten – zur Berufung geworden. Von dieser Vielfalt können Hobbygärtner, die selber Tomaten anbauen möchten, profitieren.

Tomatenatlas weist 15.000 Sorten aus

700 verschiedene Tomatensorten hat Birgit Kempe bisher zusammengetragen und getestet, um Aussagen über Sorteneigenschaften und Anbaubedingungen treffen zu können. Aber damit ist die Sortenvielfalt noch lange nicht ausgeschöpft.

Der virtuelle Tomatenatlas (tomaten-atlas.de), den der Leipziger Klaus-Peter Schurz initiierte und an dem Birgit Kempe auch mitarbeitet, weist rund 15.000 Sorten aus, weiß die Dresdnerin. Sie hat noch eine Kiste voller Saatgut, das sie testen und bestimmen will. Bekommen hat sie es von der Erbin eines anderen Sammlers.

Corona brachte Einbruch bei Verkauf

200 bis 250 Tomatensorten baut die Dresdner Tomatengärtnerin jedes Jahr an, um Verkostungen durchzuführen, Saatgut zu produzieren und Jungpflanzen anzuziehen. Zudem gibt sie Tomatenseminare, bietet Mosaikkurse an, plant Gärten, gestaltetet Weihnachtskränze, um finanziell über die Runden zu kommen. „Es ist immer eine Gratwanderung“, sagt sie und dass das vergangene Jahr in dieser Hinsicht „das bislang beste Jahr“ war.

Tomaten müssen nicht immer rot sein. Quelle: Catrin Steinbach

Dann kam Corona. Gartenmärkte fanden nicht statt. Und auf Wochenmärkten einen Platz zu ergattern sei schwierig, sagt sie. „Die Plätze sind ausgebucht. Es gibt lange Wartelisten.“ So brach der Absatz von Saatgut und von Jungpflanzen bei Birgit Kempe ein. Auch ihre Tomatenverkostungen kann sie aufgrund der strengen Auflagen und des damit verbundenen hohen Aufwandes nicht durchführen.

Tomatenausstellung im Botanischen Garten Dresden

Was ihr bleibt, sind Tomatenpräsentationen und der Verkauf von Früchten. Eine solche Tomatenausstellung findet am Sonntag, 30. August, im Botanischen Garten Dresden an der Stübelallee statt, und zwar von 11 bis 17 Uhr.

Das ist eine Möglichkeit, sich über die Tomatenvielfalt anhand der unterschiedlichen Früchte zu informieren und Rat bei der Tomatenfachfrau zu holen. Sowohl was den Anbau und den Umgang mit Tomatenkrankheiten betrifft, als auch hinsichtlich der Wahl der Sorten.

Denn da sollte nicht nur Größe, Färbung und Geschmack der Früchte eine Rolle spielen, sondern auch, wo die Früchte angebaut werden sollen und wie. „Für ein Hochbeet würde ich eher Buschtomaten oder Wildtomaten, die auch buschig wachsen, nehmen“, nennt Birgit Kempe ein Beispiel. Wer eher Richtung Gebirge wohnt, für den hat Birgit Kempe Stocktomaten, die in einer bestimmten Höhe aufhören zu wachsen, deren Früchte aber schneller in Reife gehen. Das ist bei einer kürzeren Vegetationszeit von Vorteil.

Die besten Tipps von der Tomatensortensammlerin Blütenendfäule mit Kalziumgabe vorbeugen und Luftfeuchtigkeit erhöhen. „Spätestens wenn die Meteorologen über 35 Grad im Schatten ansagen, dann gieße ich die Tomaten mit Kalzium. Ich hole mir in der Drogerie Kalziumtabletten, löse eine in zehn Litern Wasser auf und gieße damit dann regelmäßig“, so Birgit Kempe. Ihre Erfahrung ist auch, dass das Auftreten von Blütenendfäule mit der Sorte zu tun hat. „Ich habe das selbst erlebt, das im gleichen Beet die eine Sorte Blütenendfäule hatte, die anderen Sorten aber nicht.“ Wenn sich Blätter von den Tomaten gelb färben, die Blattadern aber dunkelgrün bleiben, fehle den Pflanzen Magnesium, so die Tomatensortensammlerin. Sie löst dann eine Magnesiumtablette in einer 10-Liter-Gießkanne auf und gießt das an die betreffenden Pflanzen. Birgit Kempe arbeitet mit keinerlei chemischen Pflanzenschutzmitteln. Sie setzt bei der Vorbeugung vor Pilzkrankheiten auf das Spritzen mit Milch. „Ich verdünne einen Liter Milch mit einem Fettgehalt von 1,5% mit zehn Litern Wasser und sprühe damit die Tomaten komplett ein. Der Fettfilm mache es Pilzsporen schwer, sich festzusetzen. „Allerdings muss man das Spritzen nach jedem Regen wiederholen“, betont Birgit Kempe. Wenn Tomaten von Rostmilben befallen sind oder sich auf den Blättern die Samtfleckenkrankeit breitmacht, rät die Tomatensortensammlerin zur Gelassenheit. Man sollte dann solche Pflanzen nicht mehr ausgeizen, sondern wachsen lassen, damit sie über die neuen Blätter Assimilationsfläche haben. Die Früchte reifen trotzdem und können verwertet werden.“ Im Freiland ausgepflanzte Tomaten nicht „verpämpeln“, wie der Sachse sagt (übersetzt: verwöhnen). Doch was heißt das? „Wenn die Tomaten frisch gepflanzt werden, muss man sie natürlich kräftig angießen. Aber in den folgenden vier Wochen, wenn sie ihre Wurzeln bilden, sollte man mit den Wassergaben nicht zu üppig sein, damit die Pflanzen lernen, dass sie sich Wasser suchen müssen und eine große, kräftige Wurzel bilden“, erklärt Birgit Kempe.

Blüten dürfen zur Saatgutgewinnung nicht von Bienen bestäubt werden

Aus den Früchten, die Birgit Kempe für den Verzehr verkauft, kann man zwar Samen ziehen. Aber da die Früchte aus Blüten entstanden, die von Bienen und Hummeln befruchtet wurden, bekommt man daraus nicht die eigentliche Sorte. „Um Saatgut zu ziehen, netze ich die Tomaten ein, damit es keine unkontrollierte Bestäubung durch Insekten gibt“, erklärt sie.

Deshalb ist sie auch skeptisch, was die Saatgutbibliothek angeht, die die Städtischen Bibliotheken in Dresden gerade aufbauen wollen. Ist die alte Sorte, die dort von Hobbygärtnern abgegeben wird, dann wirklich die alte Sorte? fragt sie sich.

Tomatensortensammlerin blickt in ungewisse Zukunft

Sie versteht auch nicht, warum ihr Wissen für solche Projekte nicht genutzt wird. Zudem fragt sie sich, wie ehrlich es die Politik wirklich mit der erklärten Erhaltung der Artenvielfalt meint. Denn laut Gesetz dürfen Sorten, die beim Bundessortenamt nicht zugelassen sind, nicht verkauft werden. Aber eine Zulassung einer Sorte ist ein langes Verfahren, das Geld kostet. Das kann Birgit Kempe nicht leisten. Zudem muss sie jetzt ihren gesamten Anbau für den neuen Pflanzenpass überprüfen lassen. „Auch das kann richtig teuer werden“, weiß die Tomatensortensammlerin. So richtig weiß sie nicht, ob sie eine Zukunft hat.

Von Catrin Steinbach