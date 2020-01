Bildungschancen in Dresden sind eine Frage der Herkunft

Dresden

Die Bildungschancen in Dresden hängen stark von der sozialen Herkunft ab. Das ist die Kernbotschaft des 3. Dresdner Bildungsberichts, den Bürgermeister Peter Lames am Freitag gemeinsam mit den Autorinnen vom Bildungsbüro der Stadt, Antje Jahn und Nicole Schimkowiak vorstellte. Es gehe um „ein ausgesprochen wichtiges Thema“, erklärte Lames. Vor allem ist es sehr komplex, was da auf 520 Seiten zusammengetragen worden ist. Die DNN vermitteln hier einen kleinen Ausschnitt.

Wie ist die generelle Lage?

Insgesamt hat sich die soziale Lage in der gesamten Stadt positiv entwickelt. Teilweise verbessert sich sogar die Durchmischung von Stadtteilen mit wirtschaftlich starken und wirtschaftlich schwachen Personengruppen. In einigen Gebieten verfestigt sich die soziale Belastung allerdings.

Für den Bericht wurde die 61 Stadtteile in fünf Entwicklungsräume eingeteilt. Im Entwicklungsraum 1, zu dem Leuben, Prohlis-Nord und -Süd, Reick, Gorbitz-Süd, -Ost und -Nord/Neu-Omsewitz gehören, sind Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Bezug und ähnliches am höchsten im Entwicklungsraum 5 mit Weixdorf, Langebrück/ Schönborn, Loschwitz/Wachwitz, Gönnsdorf/Pappritz, Altfranken/Gompitz sind diese Belastungen am geringsten.

Wie hängen soziale Herkunft und Bildungschancen zusammen?

In den sozial schwachen Gebieten ist der Anteil der Kinder mit Sprachauffälligkeiten, Problemen der Feinmotorik sowohl bei den Vierjährigenuntersuchungen als auch bei den Schuleingangsuntersuchungen am größten.

Diese Situation setzt sich mit zunehmendem Alter fort: in den ärmeren Stadtteilen leben die meisten Grundschüler ohne Bildungsempfehlung fürs Gymnasium. Dort ist der Bevölkerungsanteil ohne Hochschulreife und maximal dem Hauptschulabschluss am größten. In diesen Stadtteilen ist zudem der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund am höchsten.

Gibt es Auswege?

Zwar ist die Sache sehr komplex, viele Effekte überlagern sich, aber es gibt positive Signale. „Es gibt Steuerungsmöglichkeiten“, erklärt Antje Jahn. Die Zuversicht entspringt der Erkenntnis, das selbst innerhalb der Entwicklungsräume die Situation sehr breit gefächert sein kann. So gibt es selbst in Entwicklungsraum 1 Schulen, in denen mehr Kinder eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen als in mancher Schule im „reichen“ Entwicklungsraum 5.

Für Jahn ist klar: Frühe Förderung kann erfolgreich sein. Mit ihrer Bildungsstrategie hat die Stadt das bereits in Angriff genommen. Bestimmte Einrichtungen mit den größten sozialen Belastungenwerden zusätzlich mit Personal und Ressourcen ausgestattet. Mit einem systematischen und auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angelegten Ansatz kann dem „soziale Segregation“ genannten Problem entgegengewirkt werden.

Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund?

Haben Kinder ausländische Wurzeln kommt dies zur sozialen Ungleichheit als doppelte Herausforderung noch hinzu. Teilweise hat dies auch mit der Beteiligung an Bildungsangeboten zu tun. So werden Kinder mit Migrationshintergrund seltener in Kindereinrichtungen betreut als Gleichaltrige. Migranten-Kinder setzen ihren Bildungsweg seit 2016/17 erstmals häufiger an Oberschulen fort. Für den höheren Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund an Oberschulen sehen die Autorinnen unter anderem einen strukturellen Grund. Vorbereitungsklassen für ausländische Kinder gebe es eben vor allem an Oberschulen.

Sind Jungs und Mädchen gleich?

Die Unterschiede sind nach den Erkenntnissen im Bildungsbericht teilweise erheblich. Diese finden sich bereits im frühkindlichen Bereich und sind beständig. Angefangen bei den Kompetenzen, über den Förderbedarf bis hin zu den Schulempfehlungen und den tatsächlichen Einschulungen schneiden Jungen durchweg schlechter ab als Mädchen. Die Autorinnen kommen jedoch zu dem Schluss: Von einer pauschalen Benachteiligung der Jungen im Bildungssystem zu sprechen, wäre verkürzt. Bei der Berufsorientierung und auf dem Arbeitsmarkt nimmt die Benachteiligung ab, teilweise kehrt sich das Bild sogar um.

Das Phänomen sei noch nicht vollständig erforscht, habe aber womöglich viel mehr mit dem gesellschaftlichen Blick auf Mädchen und Jungen sowie Rollenverständnissen zu tun. Bei Jungs gelten wohl teilweise immer noch gute Note als nicht so wichtig. Die Bildungsgewinne der Mädchen würden sich nicht in Beruf und Karriere umwandeln.

Wie kommt die Integration voran?

Die Berichtsautoren konstatieren positive Entwicklungen bei der Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf in Kitas, Schulen und Berufsschulen. Mit jeder Bildungsetappe nimmt die Integration aber ab. Kinder an Förderschulen verlassen die Einrichtungen noch immer zum Großteil (mehr als 70 Prozent) ohne verwertbaren Abschluss. An Regelschulen liegt der Anteil der Abgänger ohne oder lediglich verwertbarem Abschluss (höchstens Hauptschulabschluss) bei 14,1 Prozent, 2006 waren es noch 19,8 Prozent. Förderschüler landen damit häufig in der beruflichen Sackgasse.

Was sagt die Stadt?

Bürgermeister Lames bekräftigte, dass Bildungsausgaben in ihrer Vielfalt im Haushalt obersten Priorität haben müssen. „Wir können es uns nicht leisten, so viele Menschen zurückzulassen.“ Bei der Verteilung von Migranten müsse für eine bessere Durchmischung gesorgt werden. Dafür müssten aber Voraussetzungen wie Wohnungen bestehen. Hier könne die städtische Woba helfen. Auf keinen Fall helfe es, die Kita-Beiträge zu deckeln. Damit würden nur „Millionen verpulvert“, dies sei „ein Irrweg“, wetterte er in Richtung einer großen Mehrheit im Stadtrat, die gegen die alljährliche Erhöhung der Kita-Beiträge stimmt. Das Geld werde für die Bildung gebraucht.

Dresden erlasse aus sozialen Gründen (geringe Einkommen, mehrere Kinder, Alleinerziehende) den Eltern in der Stadt ein Drittel der möglichen Kita-Beiträge. Lames hofft darauf, dass viele Ansätze im Koalitionsvertrag der Landesregierung umgesetzt werden. Auch auf Landesebene sollten Ressourcen auch stärker unter sozialen Aspekten verteilt werden.

