Dresden soll weitere Waldorfschule erhalten

Zwei Waldorfschulen gibt es in Dresden bereits. Sie sind gut besucht. Jetzt will sich eine dritte Schule gründen – und der Trägerverein verfolgt einen besonderen interkulturellen Ansatz. „Wir wollen die Entwicklung in der Stadt auch in das Schulkonzept aufnehmen“, erläuterte Antje Cremer, Vorstandsmitglied des Trägervereins, gegenüber DNN die Pläne.

Interkulturelle Waldorfschulen gebe es in Deutschland derzeit nur zwei oder drei. Bislang gebe es allgemein eher wenig Migranten an freien Schulen, weil der Zugang nicht staatlich gelenkt und mit Gebühren verbunden sei.

Schwerpunkte wie Deutsch als Vertiefungssprache, Begegnungssprache oder Kulturunterricht

Die Waldorfpädagogik sei jedoch gut geeignet, Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen mitzunehmen. Das interkulturelle Miteinander dürfe nicht von vornherein als Belastung empfunden werden. „Es ist Bereicherung und Herausforderung, irgendwann aber auch einfach Standard“, sagte Cremer. Es sei völlig unsinnig, das verhindern zu wollen. Angesichts von Globalisierung und Mobilität wird das einfach selbstverständlich werden.

Im Lehrplan der neuen Schule würden sich dann Schwerpunkte wie Deutsch als Vertiefungssprache, Begegnungssprache oder Kulturunterricht finden. Unterrichtssprache ist Deutsch, erste Fremdsprache Englisch. Und natürlich werde das Feiern interkultureller Feste dazugehören. „Welche Feste das sein werden, darauf sind wir sehr gespannt, denn es soll sich danach richten, welche Menschen an unserer Schule vertreten sein werden“, sagte Cremer.

Im August will Schule erstmals in ein Schuljahr starten

Die Schule werde sich aus staatlichen Geldern, Elternbeiträgen und Spenden finanzieren. Dabei soll sie eine Solidargemeinschaft sein, kein Kind werde aus finanziellen Gründen abgelehnt.

Für die aktuelle Initiative hätten sich Eltern und Lehrer der bestehenden Waldorfschulen zusammengefunden. Die Vorbereitungen laufen seit 2017. Es gebe zahlreiche Interessenten. Im August will die Schule mit etwa 24 Kindern erstmals in ein Schuljahr starten. Der Anmeldeprozess läuft, es gab bereits verschiedene Informationsveranstaltungen, weitere sollen folgen.

Interims-Domizil werden zunächst Container nahe der Christus-Kirche sein, erklärte Cremer, die an der Schule als Lehrerin arbeiten wird. Bis 2023 ist dann der Umzug an den endgültigen Standort geplant. Dazu bewirbt sich die Schule für ein Grundstück an der Altenberger Straße 83, das die Stadt ausgeschrieben hat. Für das es aber auch Interesse einer anderen freien Schule gibt.

„Es gibt ein Restrisiko, aber wir sind optimistisch“

Gegenwärtig läuft das Gründungsverfahren beim Freistaat. „Der Antrag wurde pünktlich zum 1. Dezember 2019 eingereicht und befindet sich momentan in der Prüfung“, erklärte Petra Nikolov vom Landesamt für Schule und Bildung in Dresden. Der Schulträger sei verpflichtet, potentielle Bewerber zu informieren, dass die Schule noch nicht existiert und gegebenenfalls ein Schulstart zum Schuljahr 2020/2021 nicht stattfindet.

Diese Sachlage werde natürlich interessierten Eltern vermittelt, sagte Cremer. „Es gibt ein Restrisiko, aber wir sind optimistisch, dass das Verfahren erfolgreich abgeschlossen wird.“ Bislang laufe alles gut.

Interkulturell soll auch das Kollegium werden. Mit vier Lehrern und drei Hortnern will die Schule ins erste Jahr starten. Sie ist bislang als einzügig konzipiert und wird einmal bis zur 13. Klasse laufen.

Eine Veranstaltungen zur Information von Eltern, die ihre Vorschulkinder an der „Interkulturellen Waldorfschule“ anmelden möchten, findet am 28. Februar, 20 Uhr in der Waldorfschule Jägerstrasse 34 statt. Sogenannte Kindersamstage, für Eltern und Kinder, sind am 21. März und 4. April geplant.

Anmeldungen per E-Mail unter info@interkulturelle-waldorfschule-dresden.de; Internet: www.interkulturelle-waldorfschule-dresden.de

Von Ingolf Pleil