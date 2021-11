Dresden

Mit viel Streit und Unmut aller Parteien ist das Gemälde „Golgatha“ von Christoph Wetzel aus dem DenkOrt Sophienkirche entfernt worden. Dies geschah auf Betreiben der für die Gedenkstätte zuständigen Bürgerstiftung, jedoch ohne Zustimmung und Gegenwart des Künstlers.

Künstler will Werk auf Schäden prüfen

Derzeit fristet das Bild ein Dasein im Depot einer Transportfirma und soll nun vorübergehend privat untergebracht werden, wie Wetzel informiert. Er wirft den Beteiligten der Aktion vor, das Kunstwerk nicht ordnungsgemäß verpackt zu haben – die rückwärtige Leinwand war ungeschützt – und will sein Eigentum zuvor auf eventuelle Schäden überprüfen.

Probleme grundsätzlicher Art sind nunmehr auch aus dem Stiftungsrat der Bürgerstiftung zu vernehmen. So hat Jürgen Bönninger, Geschäftsführer der FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH, sein Mandat als Stiftungsrat niedergelegt (die Erklärung liegt DNN vor). Als Gründe nennt er ein einseitiges Gebaren von Vorstand und Geschäftsführerin, das für ihn nicht akzeptabel sei. Er kritisiert den Umgang mit Satzung, Haushalt und Vorstandsbericht.

Kritik an Stiftungsleitung

Letzter Auslöser für seinen Schritt mag das Prozedere um das Gemälde gewesen sein. So hielten sich nach seiner Auffassung Vorstand und Geschäftsführerin der Bürgerstiftung „nicht an die Vereinbarungen mit der Gesellschaft zur Förderung einer Gedenkstätte für die Sophienkirche e. V., insbesondere nicht an das im Jahre 2008 vertraglich vereinbarte gemeinsame Betreiben im Einvernehmen“.

Von Genia Bleier