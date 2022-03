Dresden

Am Morgen des 30. September 2018 rummste es im Karree Hansastraße/Conradstraße ordentlich. Zuerst stand in einem Getränkehandel ein mit Fässern, Gasflaschen und Getränkekisten beladener Lkw in Flammen. Durch das Feuer explodierten die Behälter, flogen 20 Meter durch die Luft, schlugen in einem benachbarten Haus ein, demolierten Wände und Fenster. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Schaden: 47 000 Euro.

Wenige Minuten danach brannte ein Motorrad auf der Hansastraße. Anwohner konnten das Feuer schnell löschen. Eine Stunde später zogen Polizisten Mark R. aus der Nische eines Hauseingangs, wo er sich versteckt hatte. Wegen schwerer und vorsätzlicher Brandstiftung stand er nun vor dem Amtsgericht.

2,8 Promille und ein Joint

Er könne sich an nichts erinnern, erklärte der Angeklagte. Er habe erst in seinem Garten, dann im Club „Chemiefabrik“ getrunken. „Dort bot mir jemand einen Joint an, ich habe daran gezogen und weiß ab da nichts mehr. Ich hatte einen absoluten Filmriss. Alles setzt erst wieder ein, als die Polizei kam.“ Mark R. hatte zur Tatzeit zwar 2,8 Promille intus, aber er war Alkohol gewohnt, stand nicht völlig neben sich und konnte mit den Beamten kommunizieren. Das Gericht glaubte nicht an einen plötzlich einsetzenden, absoluten Filmriss.

Eine volle Beweislage gebe es nicht, aber eine Indizienkette, die keinen Zweifel daran lasse, dass der Angeklagte der Täter gewesen sei, erklärte der Richter. Der 38-Jährige war zur Tatzeit vor Ort, war von Zeugen beobachtet und sogar fotografiert worden. Er hatte sich versteckt und Ruß an den Händen. Angeblich von einem Feuer, das er am Nachmittag in seinem Garten gemacht habe. Und dann ist er mit verrußten Händen in die Disco gegangen? Das Gericht glaubte dem nicht und verurteilte Mark R. zu einem Jahr und drei Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.

Es gebe kein Motiv, hatte der Verteidiger erklärt und Freispruch gefordert. Bei der Frage nach dem Warum wird es wirklich schwierig. Mark R. ist nicht vorbestraft, lebt ein normales Leben, hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Warum er an jenem Morgen zündelte, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

