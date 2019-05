Dresden

Die Bibliotheksbesetzung an der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) Dresden ist seit Mittwochabend beendet. Die Studierenden hatten mitgeteilt, dass sie die Räume verlassen, da die Hochschulleitung ein Statement des Studierendenrates (StuRa) auf ihrer Website veröffentlicht und damit eine der studentischen Forderungen erfüllt hat. Daher wolle man nun weitere Gespräche mit Rektor und Kanzler am Montag abwarten. „Das heist aber nicht, das die Sache für uns erledigt ist“, twitterten die Studierenden. „Wir werden genau schauen, wie sich die Situation weiter entwickelt und entsprechend unser Vorgehen ausrichten. Klar ist aber, dass dies erst der Anfang ist und wir weiterhin daran arbeiten werden den #rechtsruckstoppen. In der Uni und darüber hinaus.“

Die Studierenden hatten am Mittwoch gegen 10 Uhr die Bibliothek im HfBK-Gebäude an der Güntzstraße besetzt. Damit protestierten sie gegen die Kandidatur der Bibliotheksleiterin Barbara Lenk als Parteilose auf der Meißener AfD-Liste bei der Wahl am vergangenen Sonntag. Die jungen Künstler befürchteten „Missbrauch und Weitergabe personenbezogener Daten“. Zudem würden viele Studierende „ins Feindbild der AfD fallen“, die laut Wahlplakat „keinen Cent für politisch motivierte Kunst“ ausgeben möchte. Die Personaldebatte sei jedoch nur der Auslöser für die Aktion gewesen. Die Besetzer wollen mit ihrer Aktion ihren Unmut über den „allgemeinen Diskursumgang der Hochschule mit der Neuen Rechten seit 2015“ ausdrücken, hieß es im Statement des StuRa. „Wir kritisieren eine gesamtgesellschaftliche, schleichende Akzeptanz von rechten Inhalten“, so die Besetzer. „Wir können dem nicht weiter tatlos zusehen und wollen, dass sich die Hochschule öffentlich gegen diese Inhalte stellt. Eine Hochschule, die sich als internationaler und weltoffener Standort betitelt, sollte dies auch nach außen und innen vertreten.“

Am späten Donnerstagvormittag begann ein offenes Treffen, bei dem die jungen Künstler ihr weiteres gemeinsames Vorgehen besprechen wollen.

Von ttr