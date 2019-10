Dresden

Am 18. Oktober ist der letzte Öffnungstag der Bibliothek Südvorstadt am alten Standort Nürnberger Straße 28f. Grund ist der Umzug in ihr neues Domizil am Münchner Platz 2, in dem die Bibliothek nach dreiwöchiger Schließzeit am 11. November wiedereröffnet wird.

Am neuen Standort erwartet die Besucher neben den gewohnten Serviceangeboten das neue Nutzungskonzept „Open Library“, das vorsieht, Bibliotheken auch außerhalb ihrer Öffnungszeiten zu nutzen, um sie als Nachbarschaftszentren zu etablieren. In die Schließzeit fällt kein Rückgabedatum für in der Bibliothek Südvorstadt entliehene Medien.

Von DNN