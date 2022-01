Dresden

Ein bisschen Ruhe vor den neugierigen Kinderscharen gönnt sich ein Biber an der Prießnitz, kurz bevor sie in die Elbe mündet. Seit einigen Tagen sind hier typische Knabberspuren an den Bäumen zu entdecken und mit ein bisschen Glück schwimmt der Übeltäter höchstpersönlich vorbei.

Biber waren fast ausgerottet

Aktuell leben in Dresden rund 45 Biber verteilt auf 13 Reviere, teilt die Stadtverwaltung auf DNN-Nachfrage mit. Ein Revier befindet sich in der Dresdner Heide, die meisten anderen direkt an der Elbe. Auch auf ih­rer Internetseite informiert die Stadt über die tierischen Einwohner, denen es bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht gut ging, wie dort nachzulesen ist. Damals waren die Biber in Deutschland fast ausgerottet.

An der Mittelelbe, die sich in Sachsen-Anhalt befindet, überlebten damals einige Bestände und als sie nach 1945 unter Schutz gestellt wurden, konnten sich die Biber erholen. Mitte der 90er Jahre fanden einige Exemplare den Weg zurück nach Dresden und siedelten sich an den Stetzscher Elblachen an. Heute sind laut Stadtverwaltung beinahe alle Gewässerabschnitte der Elbe, die genug Nahrung bieten, von Bibern besiedelt. So beispielsweise in Zschieren, an der Pillnitzer Elbinsel, in Loschwitz und am Pieschener Hafen.

Hunde sollten sich in Acht nehmen

Zu unterschätzen ist das Nagetier nicht, immerhin kann es bis zu 30 Kilo auf die Waage bringen. Sie ernähren sich ausschließlich pflanzlich. Unter anderem schälen sie Zweige und können die in den Pflanzenfasern enthaltene Zellulose mithilfe von Bakterien verdauen. Der typische Sanduhrfraß an den Bäumen ist also eine Spur der Nahrungsaufnahme – und auch der Materialsuche für die Biberburg.

Mal schwimmend, mal am Ufer hockend lässt sich der Biber mit etwas Glück an der Elbe beobachten – am besten aus der Ferne, um das Tier nicht zu stören. Quelle: Anja Schneider

Die Nager sind sehr sozial und leben in Familien, bis die Jungtiere zwei bis drei Jahre alt sind. Dann müssen sie den Familienverband verlassen und sich einen neuen Lebensraum erobern. Um die Biber in Dresden zu schützen, bittet die Stadtverwaltung darum, Hunde am Elbufer anzuleinen. Das sei auch ein Schutz für die Hunde, denn Biber können sehr wehrhaft sein. Auch beobachten sollte man die Tiere aus gewisser Entfernung, um sie nicht zu stören.

Von Lisa-Marie Leuteritz