Bewährung für Dresdner Kupferkabel-Diebe

Dresden

Narcis M. und Cosmin B. waren von Rumänien nach Deutschland gekommen, um hier auf dem Bau zu arbeiten. Zumindest erklärte das zu Wochenbeginn ein Verteidiger. Die beiden arbeiteten aber nicht nur auf Baustellen, sondern nutzten ihre Jobs auch für kriminelle Nebentätigkeiten. Deshalb standen sie vor dem Dresdner Amtsgericht.

Der Vorwurf: Sie sollen im September von einer Baustelle auf der Königsbrücker Straße 500 Meter Kupferkabel gestohlen, zur ehemaligen Offiziersmesse (Zur Wetterwarte) transportiert, zerlegt und die Ummantelung entfernt haben, um es zu verkaufen. Wert: über 5000 Euro.

Die Sache flog eher zufällig auf. Die Polizei hatte einen Tipp bekommen, dass in dem verlassenen Gebäude in Klotzsche Licht brennt. Da sich dort gelegentlich Jugendliche illegal aufhielten, fuhren die Beamten vorbei, fanden im Gebäude Kabel und Werkzeug und schnappten draußen das Duo.

Keine Namen, keine Fragen

Da war der Diebstahl auf der Baustelle noch gar nicht bemerkt worden. Der Vorarbeiter meldete erst später den Verlust von 700 Kilo Kupferkabel. Das Kabel, so ein Polizeibeamter, war nicht nachts, sondern tagsüber geklaut worden. „Da sind viele Gewerke auf so einer Baustellen, jeder ist mit seiner Arbeit beschäftigt und achtet nicht darauf, was der andere macht.“ Die Polizei hatte in der Offiziersmesse nur 250 Meter Kabel gefunden, die Hälfte war also schon verkauft worden.

Sie hätten nur den Abtransport des Diebesgutes übernommen und die Ummantelung des Kabel entfernt, ließen die Angeklagten ihre Verteidiger erklären. Beim eigentlichen Diebstahl seien sie nicht dabei gewesen und sie würden auch keine Namen nennen und Fragen beantworten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für ihre „Hilfe“ hätten sie auch kein Geld, sondern nur freie Kost und Logis bekommen. Die beiden Rumänen lebten gemeinsam mit einer Gruppe von Landsleuten auf einem Grundstück in Altkaditz. Alle waren irgendwie auf dem Bau beschäftigt, teilweise verwandt, befreundet oder kannten sich von früher. Die Erklärungen waren etwas dubios. Vier Monate hatten beide in Untersuchungshaft verbracht, nun durften sie nach Hause. Narcis M. wurde zu elf Monaten, Cosmin B. zu zehn Monaten verurteilt – beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Von Monika Löffler