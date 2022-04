Bevölkerungsschwund in Dresden hält an

Dresden

In Dresden ist in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 trotz hoher Inzidenzwerte die Sterblichkeit auf das Durchschnittsniveau der Vor-Corona-Jahre 2011 bis 2019 gesunken. Das geht aus aktuellen Angaben der Kommunalen Statistikstelle hervor. Demnach verstarben im Januar 546 Personen und im Februar 477.

2021 wurden im Januar 647 Verstorbene und im Februar 592 Gestorbene registriert. Im Januar und Februar 2020 lag die Zahl der gestorbenen Dresdner bei 632 bzw. 434. Der Monat mit dem meisten Sterbefällen in der jüngeren Stadtgeschichte war der Dezember 2020, in dem 1020 Sterbefälle vom Standesamt beurkundet wurden. Damals befand sich die dritte Corona-Welle auf dem Höhepunkt.

... Quelle: Stefan Scharf

Trotz der sinkenden Zahl an Todesfällen setzt sich der Abwärtstrend bei der Bevölkerungszahl fort: Es sterben mehr Menschen als Babys neu geboren werden. Im Januar 2022 registrierten die Statistiker 336 Neugeborene und im Februar 346 – ein Defizit von 210 bzw. 131.

Dieses Minus in den ersten beiden Monaten des Jahres wurde auch nicht durch den Zuzug von Menschen nach Dresden ausgeglichen. Zwar zogen im Januar 2214 Personen in die Stadt und im Februar 2144, aber die Statistikstelle registrierte auch 2260 bzw. 2056 Personen im gleichen Zeitraum, die der Stadt den Rücken gekehrt haben.

In Dresden sinkt somit nach den Boomjahren bis 2019 seit 2020 die Einwohnerzahl. Dieser Trend könnte sich mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine aber umkehren. Stand Dienstag waren beim Sozialamt 5467 Kriegsflüchtlinge registriert – davon 2087 Kinder, 2813 Frauen und 567 Männer. Diese Personen werden in Dresden bleiben, bis sie in ihre Heimat zurückkehren können. Daneben bietet Dresden auch Kriegsflüchtlingen auf der Durchreise zu Verwandten und Bekannten in Deutschland oder Europa ein Dach über dem Kopf.

Von Thomas Baumann-Hartwig