Dresden

Dresden wächst. Aber die Marke von 600.000 Einwohnern liegt in weiter Ferne. Anders gesagt: Der Bevölkerungsboom der Jahre 2010 bis 2020 ist vorbei. Die Kommunale Statistikstelle der Landeshauptstadt hat jetzt ihre Bevölkerungsprognose bis 2035 vorgelegt. Die Mathematiker sagen ein Wachstum von 3,1 Prozent voraus.

Wie viele Menschen leben 2035 in Dresden ?

Nach Angaben der Statistiker 578.600. „Die Einwohnerzahl wird in den kommenden 15 Jahren um 17.300 Personen oder um 3,1 Prozent wachsen“, erklärte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU).

Wie hoch war das Wachstum zwischen 2010 und 2020?

Deutlich dynamischer. In den vergangenen zehn Jahren ist die Dresdner Bevölkerung um 48.580 auf 561.282 Einwohner zum 30. Juni 2020 gewachsen. Das sind 8,66 Prozent.

Werden weniger Dresdner geboren?

Richtig: Die Geburtenrate sinkt der Prognose zufolge. 2018 bekam eine in Dresden lebende Frau noch 1,54 Kinder – statistisch gesehen. Jetzt liegt der Wert nur noch bei 1,44. Die Statistiker sagen voraus, dass die zusammengefasste Geburtenziffer bis 2025 konstant bei 1,46 liegen wird. Heißt: Dresden verliert seinen Nimbus als Geburtenhauptstadt. Die Zahl der Neugeborenen von derzeit 5800 im Jahr wird auf 5200 in sieben Jahren sinken und erst allmählich wieder steigen.

Wie wird sich die Sterberate entwickeln?

Die Schere klafft auseinander: Weniger Geburten, mehr Gestorbene. Die Statistikstelle sagt für 2028 fast 6200 Sterbefälle voraus. Das Minus wird sich bis 2035 auf 10.600 Personen summieren.

Kann Dresden von Zuzügen profitieren?

Das lässt sich für die Statistiker besonders schwer abschätzen. Besonders junge Familien wandern gegenwärtig ins Umland ab, weil dort Mietpreise günstiger und das Angebot an Bauland besser sind. Die Abwanderung wird sich den Berechnungen zufolge sogar noch erhöhen, aber langfristig wieder abnehmen. Der Zuzug nach Dresden aus den neuen und alten Bundesländern wird sich dagegen nur auf einem niedrigen positiven Niveau entwickeln. Das Gleiche gilt für den Zuzug von Asylbewerbern und Flüchtlingen, so dass sich nur ein leichter positiver Saldo ergibt.

Wie wirkst sich das auf die Demografie aus?

Das Durchschnittsalter wird von gegenwärtig 43,3 Jahren auf 43,9 Jahre steigen. Die Zahl der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren wird deutlich zunehmen – das liegt am Anstieg der Geburten nach dem Einbruch Anfang der 1990er Jahre. Die Gruppe der 45- bis 65-Jährigen wird ebenfalls um zehn Prozent wachsen.

Dagegen sinkt die Zahl der Kinder bis sechs Jahre bis 2031. Das Maximum an dreijährigen Kindern hat Dresden schon dieses Jahr erreicht, das Maximum an sechsjährigen Kindern – also Schulanfängern – wird demnach 2022 erreicht sein. In der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen wird es einen deutlichen Rückgang geben. Einen starken Zuwachs erwarten die Statistiker bei den Senioren. Es wird 11.100 Personen mehr im Alter von 65 bis 74 Jahren im Jahr 2035 geben, dafür aber auch 9300 Menschen in der Altersgruppe von 75 bis 84 Jahren weniger. Die Zahl der über 85-Jährigen wird dagegen mit 39 Prozent am Stärksten wachsen, es handelt sich um ein Plus von 7100 Personen in dieser Altersgruppe.

Welche Stadtteile werden wachsen?

Die Innere Altstadt um 36,9 Prozent und die Pirnaische Vorstadt um 35,8 Prozent, die Alberstadt sogar um 51,6 Prozent und Mickten um 25,7 Prozent. Einen zweistelligen Zuwachs gibt es auch in der Leipziger Vorstadt mit 12,1 Prozent. Hier verzeichnen die Statistiker eine hohe Bautätigkeit. Sie sagen für die Stadtteile die Entwicklung nur noch bis 2027 voraus, da das Umzugsverhalten und die Bautätigkeit langfristig schwer vorherzusagen sind.

Welche Stadtteile werden Einwohner verlieren?

Prohlis-Süd mit minus vier Prozent, Gorbitz-Ost mit minus drei Prozent, Gruna mit ebenfalls minus drei Prozent und Räcknitz/Zschertnitz mit minus drei Prozent. Neben Wegzügen wird es wegen der Altersstruktur in diesen Stadtteilen deutlich mehr Sterbefälle als Geburten geben, so die Statistiker. Anders ist es dagegen in Mickten, Alberstadt, Klotzsche, Pieschen-Nord, Bühlau, Radberger Vorstadt oder Johannstadt Süd: Dort gibt es mehr Geburten als Sterbefälle.

Wofür wird die Prognose genutzt?

Die Zahlen sind eine wichtige Grundlage für Fachplanungen und Konzepte. Insbesondere der Bedarf an Kindertagesstätten und Schulen wird mit der Bevölkerungsprognose kalkuliert. Im neuen städtischen Haushalt geht der Stadtrat beispielsweise mit Blick auf die Prognosen davon aus, dass in den nächsten Jahren die Kosten im Eigenbetrieb Kindertagesstätten sinken werden, weil die Kinderzahlen sinken.

Wie sicher sind die Prognosen?

Schwierige Frage. Wegen Corona sind Aussagen sehr sehr schwer. Niemand weiß beispielsweise, wie sich bei jungen Paaren der Kinderwunsch in Phasen schwieriger beruflicher Perspektiven entwickeln wird.

Von Thomas Baumann-Hartwig