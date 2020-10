Dresden

Wäre Bettina Hauswald eine Pflanze, wäre sie wohl ein Hauswurz – klein, aber unverwüstlich. Im Lateinischen heißt der Hauswurz „Sempervivum“, was „immerlebend“ bedeutet. Das Gleiche gilt zweifellos für Dresdens bekannteste HNO- und Akupunktur-Expertin. Trotz Rentenalter, schmerzender Lende und frisch operiertem Ohr eröffnet die Frau mit den Nadeln Ende Oktober ihre eigene Privatpraxis.

Denn nach 45 Jahren ist ihre Zeit am Uniklinikum abgelaufen. „Die haben mich ja schon fünfmal verabschiedet“, sagt Hauswald scherzend. Seit 2015 arbeitete die Ärztin – quasi zur Vorbereitung auf den drohenden Abschied – nur noch 20 Stunden die Woche im Krankenhaus. Nun aber ist es endgültig: Seit 30. September gehört Bettina Hauswald zu den Ehemaligen des Uniklinikums. Die Nachfolge tritt eine einstige Schülerin von ihr an.

„Das Wort Ruhestand kann ich gar nicht leiden“

Während andere froh sind, das Jobleben hinter sich zu haben, bleibt Bettina Hauswald die Arbeitswütige, die sie schon immer war. „Das Wort Ruhestand kann ich gar nicht leiden. Genauso wenig wie ,besinnliche Weihnachten’“, sagt die Medizinerin. „Das klingt alles so traurig. Ich brauche Leben! Soll ich mich etwa hier hinlegen?“, fragt sie und zeigt auf die Patientenliege in ihrem heimischen Arbeitszimmer an der Adolfstraße.

Zwei Treppen tiefer hämmern und bohren Handwerker ihre Privatpraxis zurecht. Drei lichtdurchflutete Zimmer, Fischgrätenparkett, Kassettentüren: Bei Dr. Hauswald trifft Akupunkturkunst auf Altbaucharme. Aber auch Hals-Nasen-Ohren-Kunde und die Allergologie gehören weiterhin zu ihren Diensten.

Keine Angst vor Blut und Nähe

Los geht’s am 22. Oktober – und zwar im Alleingang. „Ich kann ja alles“, sagt Hauswald und verweist auf ihre Arbeit als Hilfsschwester Ende der Sechziger. Hätte sie nicht studieren können, wäre sie Krankenschwester geworden, genauso wie ihre Großmutter. „Da bin ich schon mit vier Jahren mitgelaufen, wenn die die Leute gespritzt hat.“

Dr. Bettina Hauswald 1969 bis 1970: medizinische Hilfskraft 1970 bis 1975: Medizinstudium an der Charité Berlin und der Medizinischen Akademie „ Carl Gustav Carus“ Dresden 1975 bis 1980: Facharzt-Ausbildung im Bereich HNO-Heilkunde 1980: Promotion 1982: Beginn der Leitung der Allergieabteilung der HNO-Klinik 1987: Gründung der Arbeitsgemeinschaft Allergie 1993: Leiterin des Fachbereiches Allergologie der HNO-Heilkunde, Riechen und Schmecken am Dresdner Uniklinikum 1995: Mitwirkung bei der Gründung des Universitäts-Allergie-Centrums am Uniklinikum 1996: Mitwirkung bei der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Akupunktur in der HNO-Heilkunde

Was irgendwie rabiat klingt, ist für Bettina Hauswald Leidenschaft. Sie hat keine Angst vor Blut, fasst Menschen gerne an. „Ich behandel nicht, ich behändel“, erklärt sie. „Ich sage den Leuten auch gerne, dass ich Ärztin bin. Solange die kein Kochrezept von mir wollen. Kochen kann ich nicht, häkeln oder stricken auch nicht. Aber akupunktieren und HNO kann ich.“ Erst vor wenigen Tagen war sie wegen ihrer Rückenschmerzen beim Arzt, dem sie im Anschluss ein paar Nadeln verpasste. Hilfe unter Kollegen quasi.

Bettina Hauswald liebt Nadeln

Bettina Hauswald erinnert sich noch genau an ihre ersten sechs Akupunkturnadeln, die sie 1984 von ihrem Ausbilder bekam. „Die konntest du sterilisieren und wiederverwenden. Heute ist ja alles Einweg“, sagt sie, dreht sich auf ihrem Schreibtischstuhl um 90 Grad nach links und reißt ein kleines Päckchen auf. „Damit Sie mal sehen, wie so eine Nadel aussieht. Schön, oder?“

Der eine liebt guten Wein, der andere alte Autos, Bettina Hauswald liebt Nadeln. Im letzten Urlaub an der Ostsee hat sie sich kurzerhand selbst akupunktiert, weil die Lenden so schmerzten. In ihrer Tasche finde man immer ein Set Nadeln, beteuert die Ärztin, was sie gleich auf eine ihrer Lieblingsanekdoten bringt: Als die Dresdnerin vor einigen Jahren im Zug nach Erlangen saß, benötigte man plötzlich einen Arzt an Bord. Ein Mann lag mit blutendem Knie im Gang. „Da kam der Zugbegleiter mit einer riesen Tasche“, erzählt Hauswald. „Ich sagte ihm, die brauchen wir erst einmal nicht.“ In dem für sie bekannten Tempo legte die Ärztin die Beine des Passagiers hoch und steckte ihm eine Nadel zwischen Nase und Mund. „Das ist der Antischockpunkt“, erklärt sie. „Damit kannst du Tote erwecken.“ Der Herr kehrte zwar nicht von den Toten zurück, kam jedoch wieder zu Bewusstsein.

Ein Leben ohne Patienten ist undenkbar

Wer Bettina Hauswald zuhört und zusieht, fragt sich unweigerlich, ob dieses knappe 1,60 Meter große Energiebündel auch Dinge tut, die nichts mit Arbeit zutun haben. „Doch, doch. Ich gehe schwimmen, zur Wassergymnastik und fahre viel Fahrrad“, erzählt die Medizinerin und kontert: „Empfinden Sie mich als dick?“ 14 Kilo habe sie in der letzten Zeit abgenommen.

Trotz punktueller Freizeitaktivitäten – ein Leben ohne Patienten ist für Bettina Hauswald undenkbar. Deshalb auch die Privatpraxis. Was sie mache, wenn sie mal nicht mehr arbeiten kann? „Dann nadel ich eben vom Bett aus.“

Von Laura Catoni