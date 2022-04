Betrunken zum Wahllokal: Dresdner Gericht verurteilt Unfallfahrer

Dresden

Der 26. September im vergangenen Jahr: Die Deutschen wählen einen neuen Bundestag – allerdings ohne Steffen G. Der war mit seinem Mercedes-Oldtimer erst nach 18 Uhr vorm Wahllokal in der 62. Grundschule vorgefahren. Doch da war schon alles gelaufen. Außer Spesen nichts gewesen!

Stimmt nicht ganz, denn der missglückte Urnengang wurde ein Fall fürs Amtsgericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der 53-Jährige war betrunken zum Wahllokal gefahren, hatte auf dem nur für Fußgänger vorgesehenen Vorhof der Schule geparkt (ein Zeuge hatte den Wagen gesehen), war gegen ein Metallgitter gefahren, hatte sich den Tank aufgerissen und war anschließend wieder weggefahren. Dabei hinterließ er eine breite Dieselspur, auf der ein Radfahrer stürzte und sich übel verletzte.

Der Sohn schweigt

Anwohner informierten die Feuerwehr, die den Kraftstoff beseitigte. Polizisten suchten nach dem Verursacher, liefen der Spur nach und fanden den Oldtimer schließlich unter einem Carport. Steffen G. erzählte den Beamten, dass er an der Schule zwar ein Ruckeln und Kratzen wahrgenommen habe, sich aber nichts dabei gedacht und erst zuhause den Schaden bemerkt und in der Werkstatt angerufen habe. Den Anruf bei der Feuerwehr wegen der Dieselspur hatte er anderen überlassen.

Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch. Er habe zwei Glas Weißwein getrunken, aber erst nachdem er wieder zu Hause war, erklärte ihnen der Angeklagte. Ein Nachtrunk also. Ein Alkoholtest ergab im Durchschnitt 1,7 Promille. Als Steffen G. den Führerschein abgeben musste, war er plötzlich nur „Beifahrer“. Erst sei ein „Begleiter“ gefahren, dann sein Sohn. Der war als Zeuge geladen, machte aber von seinem Zeugnisverweigerungsrecht gebrauch. Auch Steffen G. schwieg.

Lange Diskussion mit dem Gutachter

Scheibchenweise kam immer etwas Neues. Erst sprach der Angeklagte mit den Polizisten nur in „Ich-Form“ und suggerierte so, dass er gefahren sei, später war es dann angeblich sein Sohn. Zwei Glas Wein in 30 Minuten als Nachtrunk reichen nicht für den Promillewert, war sich der Gutachter sicher. Plötzlich kam noch Wodka dazu. Nur reicht auch das nicht. Er muss schon vor der Fahrt getrunken haben.

Warum überhaupt die ewig lange Diskussion mit dem Gutachter? „Das wäre doch völlig egal, wenn nicht Sie, sondern ihr Sohn gefahren wäre“, sagte die Richterin. „Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Sie gefahren sind. Und dass Sie dann Ihren Sohn vorschieben, geht gar nicht.“ Sie verurteilte Steffen G. zu 60 Tagessätzen à 30 Euro. Er kann in fünf Monaten wieder nach der Fahrerlaubnis fragen und trägt die Kosten des Verfahrens.

Von Monika Löffler