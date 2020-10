Dresden

Mehr als eine Million Menschen in Sachsen sind 65 Jahre und älter, etwa 26,5 Prozent der Bevölkerung. Fit sind viele von ihnen bis ins hohe Alter. Eines ihrer größten Probleme jedoch ist die Einsamkeit, wie Christiane Schifferdecker, die neue Landesseniorenbeauftragte, sagte. Der Vereinsamung entgegenzuwirken, die Teilhabe älterer Menschen auszubauen, haben sich auch die Regierungsparteien CDU, Grüne und SPD, vorgenommen, wie in ihrem Koalitionsvertrag steht. So wichtig Beratungsangebote seien, für wesentlich effektiver hält Volkmar Zschocke (Grüne) eine nachhaltige Stärkung der sozialen Infrastruktur vor Ort.

Zuletzt hat das Kontaktverbot zu Beginn der Corona-Pandemie den Leidensdruck vieler Älterer auf die Spitze getrieben. Deshalb haben Susanne Schmitt und Anne Mechling-Stier im Mai nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern zum Telefonhörer gegriffen und mehrere Hundert Leute über 70 angerufen.

Teil der sozialen Infrastruktur

Dann, als es erlaubt war, haben sie Besuche mit Gesprächen auf Sicherheitsabstand im Hausflur organisiert. „Die waren willkommener als sonst schon“, resümiert Susanne Schmitt. Sie und ihre Kollegin koordinieren den ehrenamtlichen Besuchsdienst der evangelischen Kirche in Dresden-Johannstadt.

Solche Gruppen gibt es in vielen Kirchgemeinden. Sie sind Teil jener „sozialen Infrastruktur“, die mit steigender Zahl älterer Menschen immer wichtiger wird. Die Pfarrer statten zu runden Geburtstagen jenen Gemeindegliedern Besuche ab, die 80 werden. „Wir haben uns die 75-Jährigen rausgesucht“, erzählt Susanne Schmitt. Normalerweise gehen die meisten mit 65 in Rente. „Aber das sind eher unsere aktiven Helfer.“

Acht bis zehn Leute umfasst der Kreis, sie sind zwischen 65 und 78 Jahre alt; die Frauen deutlich in der Überzahl. Und ganz unterschiedlich im Charakter. „Die einen kennen keine Berührungsängste und können gut reden. Andere sind eher scheu. Aber auch die finden ihren Weg. Jeder bringt sich so ein, wie er ist.“

Wer von ihnen sich zum Besuch aufmacht, hat einen Glückwunschbrief dabei, unterschrieben von der Pfarrerin oder dem Pfarrer. Der Inhalt bezieht sich auf die Jahreslosung. „Einige nehmen ein paar Blümchen aus dem Garten mit, etwas Gebasteltes und ein Gebetsbüchlein“, sagt Susanne Schmitt.

Jeder Kontakt knüpft einen neuen Faden

An den Türen werden sie oft mit Erstaunen empfangen. „So ein Besuch ist unerwartet“, sagt Susanne Schmitt. „Aber ein willkommenes Geschenk.“ Es habe schon Leute gegeben, die ganz perplex waren. „Sie hatten schon gedacht, sie seien aus der Kirche ausgetreten.“

Jeder Kontakt knüpft einen neuen Faden. „Wir haben Menschen, die nach einem solchen Besuch wieder in Gemeindeveranstaltungen kommen“, berichtet Anne Mechling-Stier. Auch Freundschaften seien entstanden. Wenn sie merken, dass es nötig sei, gehen sie auch nach Geburtstagen noch einmal hin.

Das A und O: Zuhören

Alle zwei Monate setzen sich die Ehrenamtlichen zusammen, um sich über ihre Erfahrungen im Besuchsdienst auszutauschen. „Jeder trägt einen ganzen Rucksack von Erlebnissen mit sich“, sagt Susanne Schmitt. „Darüber zu sprechen und von anderen zu hören, was denen begegnete, ist sehr wichtig. Nach einer Erfahrung, die man schwer verarbeiten kann, wird man aufgefangen.“

In der Regel treffen sie auf Menschen in freudiger Stimmung. „Aber hin und wieder können sie auch einem einsamen Menschen gegenüberstehen, einem Kranken, einem, der nächste Angehörige verloren hat. Das A und O in allen Situationen ist: Erst mal zuhören.“

Einmal im Jahr probieren die Besuchsdienstleute bei einer Weiterbildung verschiedene Situationen in Rollenspielen durch. Auch extreme, wie Susanne Schmitt erläutert. „Wenn ein Mensch zum Beispiel verbittert ist. Wie kann ich Türen zu ihm öffnen? Wie rede ich mit ihm, ohne ihn zu bevormunden? Auch mal Schweigen auszuhalten, muss ich lernen.“

Solche Schulungen brauchen die Ehrenamtlichen, um für die Gespräche gerüstet zu sein, meint auch Pfarrerin Yvette Schwarze vom „Institut für für Seelsorge und Gemeindepraxis“ (ISG). „Wenn es ein helfendes Gespräch sein soll, ist es gut zu wissen, wie ich es beginne und es beende. Wie ich an den Fragen meines Gegenübers dranbleibe. Wie ich wertschätzend kommuniziere, ohne jemanden auszufragen. Und den Anderen so nehme, wie er ist.“

Trauer, Tod und Trennung

Denn nicht immer treffen sie auf glückliche Jubilare. „Es kann passieren, dass man mit Trauer, Tod oder Trennung konfrontiert ist“, sagt Yvette Schwarze. „Gern wollen wir trösten, aber wie geht das? Wie gehe ich mit fremden und eigenen Gefühlen um?“

Viele Methoden, welche die Ehrenamtlichen kennenlernen, stammen aus dem therapeutischen Kontext. Doch ein festes Regelwerk, das sie sich nur einprägen und abarbeiten müssen, gebe es nicht, sagt Pfarrerin Schwarze.

„Wir ermutigen, den eigenen Gesprächsstil zu finden. Viele Übungen sind eingebaut. Worte für Freude und Leid findet man nur, wenn man sich darin ausprobiert.“

Die Frauen und Männer vom Besuchsdienst klingeln nur bei Jubilaren, die Gemeindemitglieder sind. Vor allem den älteren von ihnen sind Evangelien, Psalmen, Epistel, Gebet und Segen vertraute Tradition. Doch nicht alle besuchen regelmäßig Gottesdienste. Aber zumindest gebe es viele Neugierige unter ihnen, ist Yvette Schwarze überzeugt. „Dann wird es spannend: Wie finde ich Worte für den Glauben. Wie kommen wir miteinander in Kontakt.“ Doch genau darin unterscheiden sich die Besuchsdienst-Leute der Kirchgemeinde von weltlichen Gesprächspartnern, Mitarbeitern von Sozialdiensten etwa, wie Pfarrerin Schwarze betont.

„Die Bibel ist ein wunderbares Buch voller Geschichten zur Lebensdeutung. So kann beispielsweise die Geschichte des Hiob ein Ausgangspunkt sein, wenn es um Krankheit oder den Verlust von Angehörigen geht.“

Am 6. Oktober, stellen ISG und Ehrenamtsakademie für Organisatoren von ehrenamtlichen Besuchsdienstkreisen in Kirchgemeinden in der Dresdner Dreikönigskirche ein neues Handbuch für Besuchsdienst und Seelsorge vor; Näheres auf der Internetseite www.ehrenamtsakademie-sachsen.de

