Am Sonntagabend ist nach zehn Tagen die Blumen- und Floristikausstellung „Dresdner Frühling im Palais“ im Palais im Großen Garten zu Ende gegangen. Mit neuem Rekord – insgesamt haben 40.719 Besucher die aller zwei Jahre stattfindende Frühlingsblumenschau gesehen.

Eine besondere Herausforderung in diesem Jahr waren die milden Temperaturen in den Wochen vor Ausstellungsbeginn. „Nur mit großem Aufwand konnten die Gärtner verhindern, dass die Blütenpracht sich zu früh entfaltet“, erklärt Tobias Muschalek, Geschäftsführer der Fördergesellschaft Gartenbau Sachsen. Letztlich war im Palais jedoch ein Fest der Farben und Düfte mit etwa 40 000 blühenden Pflanzen zu sehen – darunter Purpurglöckchen, Lenz- und Pfingstrosen und viele mehr, die zu dieser Jahreszeit normalerweise noch nicht ihre Blüten zeigen. Etwa 30 überwiegend sächsische Gärtnereien waren an der Umsetzung beteiligt.

Die Abbauarbeiten sollen bis Dienstagabend abgeschlossen sein. Pflanzen, die noch verwendbar sind, werden an Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheime gespendet. Für die vier Meter hohe Postkutschenskulptur, die eine Theaterplastikerin eigens für die Schau geschaffen hatte, wird noch eine Nachnutzung gesucht.

