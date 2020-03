Dresden

Vielleicht war es eine der vorerst letzten Veranstaltungen in der Dresdner Messe: Trotz Coronavirus und den damit verbundenen Befürchtungen fand am Wochenende die Baumesse „Haus“ in Dresden statt. Sprecherin Ines Kurze räumte am Sonntagnachmittag ein: „Es waren ein Drittel weniger Besucher als im letzten Jahr da.“ 20 000 Menschen besuchten die Messe, informierten sich über Möglichkeiten des Hausbaus. Vergangenes Jahr waren es rund 30 000. „Die Gelegenheitsbummler fehlten“, vermutet Kurze.

Trotzdem seien die Aussteller zufrieden gewesen, hätten sich bereits für die Messe nächstes Jahr angemeldet und mit den Standplanungen begonnen. „Die Messehallen waren wie eine Insel der Vernunft und Zuversicht“, sagt Kurze in Bezug auf das Coronavirus. Das Thema Hausbau setzte sich an diesem Wochenende gegen die Angst vor dem Virus durch.

Von lml