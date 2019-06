Dresden

Aus dem Hallen- ins Freibad: Fünf Angestellte der Dresdner Bäder GmbH sind während des Sommers an einem ungewohnten Arbeitsort tätig. Um einen reibungslosen Badebetrieb zu gewährleisten, unterstützen drei Bäderbetriebs-Fachkräfte und zwei Rettungsschwimmer, die sonst im Nordbad tätig sind, die Kollegen in mehreren Freibädern.

Grund der notgedrungenen Neuorganisation ist der bisherige Andrang in den Freibädern: Allein in der ersten Juni-Hälfte kühlten sich über 77.000 Gäste in den acht Freibädern ab. Aufgrund der Personalrochade fällt das öffentliche Schwimmen im Neustädter Nordbad vom 1. Juli bis 1. September aus.

Von DNN