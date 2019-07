Dresden

Der Dresdner Fernsehturm soll schnellstmöglich wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Stadtverwaltung will nun die Immobilie auf der Expo-Real vom 7. bis 9. Oktober in München ins Gespräch bringen. „Die Präsentation auf der Expo-Real leitet die Betreibersuche ein“, so Stadtsprecher Kai Schulz auf DNN-Anfrage.

Vereinbarung zwischen Bund, Land, Stadt und Funkturm GmbH in Arbeit

Aktuell werde eine Vereinbarung zwischen Bund, Land, Stadt und der Deutsche Funkturm GmbH erarbeitet. „Zielstellung ist die Fixierung der Finanzierungsanteile und Fördermodalitäten unter den drei Zuwendungsgebern aus Bund, Land und Stadt sowie die Definition von Rahmenbedingungen, welche der zukünftige Betreiber erfüllen muss“, so Kai Schulz weiter.

Tag der offenen Tür am 12. Oktober

Die Deutsche Funkturm GmbH will anlässlich des 50. Jahrestages der offiziellen Einweihung des Dresdner Fernsehturmes am 7. Oktober 1969 einen Tag der offenen Tür durchführen. Dieser soll, weil der 7. Oktober in diesem Jahr auf einen Montag fällt, am Sonnabend, dem 12. Oktober, stattfinden. „Wir wollen den Turm für möglichst viele Besucher öffnen“, bestätigt Benedikt Albers, Sprecher der Deutsche Funkturm GmbH, gegenüber DNN.

Wie genau das organisatorisch ablaufen soll, steht aber noch nicht fest. „Wir sind in einem sehr frühen Stadium der Planung und Abstimmung mit der Stadt und der Feuerwehr“, so Benedikt Albers weiter.

Zahl der Besucher zahlenmäßig begrenzt

Klar sei, dass die Zahl der Menschen, die den seit dem 30. Juni 1991 für die Öffentlichkeit geschlossenen Turm besichtigen dürfen, aus baulichen und sicherheitstechnischen Gründen sehr begrenzt sein wird. „Grenzen setzt allein schon der Aufzug. Er ist ein Nadelöhr, denn in ihn passen nur sechs Personen“, erläutert der Sprecher der Deutsche Funkturm GmbH. Doch wer darf und wer darf nicht auf den Fernsehturm? „Es wird wohl auf eine Verlosung hinauslaufen“, so Albers.

Übergreifendes Mobilitätskonzept

Bei der jüngsten Sitzung der Lenkungsgruppe Fernsehturm ging es zudem um die Fördermittelanträge und die verkehrstechnische Erschließung des Fernsehturmes. Denn der Dresdner Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung den Oberbürgermeister beauftragt, ein innovatives Verkehrskonzept für den Fernsehturm zu erarbeiten.

„Auf Basis der innerhalb der Lenkungsgruppe vorgebrachten Anregungen wird ein übergreifendes Mobilitätskonzept entwickelt“, so Kai Schulz. „Die DVB leistet mit ihrem Know-how einen entscheidenden Anteil zur geplanten Verbesserung der ÖPNV-Erschließung des Fernsehturms sowie im gesamten Gebiet Loschwitz und Schönfeld-Weißig.“

DVB in beratender Funktion dabei

Denn es reiche nicht, eine Pendelbuslinie von Bühlau aus einzurichten, macht DVB-Sprecher Falk Lösch klar. Auch Ullerdorfer Platz, Schiller- und Körnerplatz müssten in die Betrachtung einbezogen werden. „Das Stadtplanungsamt wird über ein Ingenieurbüro eine Mobilitätsstudie erarbeiten lassen. Und wir werden auch dort in beratender Funktion tätig sein“, so Lösch.

„Man muss Gas geben“

Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion, der Sitzung der Lenkungsgruppe beiwohnte, hat den Eindruck, dass alle Beteiligten für das Projekt Fernsehturm „brennen“ und „mit hoher Priorität und hoher Professionalität daran arbeiten“. Zastrow sieht allerdings durchaus auch einen Zeitdruck für die Verwirklichung. „Wir haben zwar Fördermittelzusagen, aber da muss man auch Gas geben. Denn wenn man über zehn Jahre plant, ist das Geld wieder weg.“

Von Catrin Steinbach