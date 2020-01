Kauf im Netz: Der analoge Transportweg beim digitalen Shoppen führt durch Lampertswalde

Lampertswalde

Scrollen und scrollen, klicken hier und klicken da, zurückgehen, weiterscrollen. Und zack, schon ist der Einkaufswagen voll. Alles noch mal überprüfen, bestätigen. Gekauft.

Binnen weniger Minuten ist die Shopping-Tour erfolgreich beendet – ohne einen Fuß vor die Tür gesetzt zu haben. Das Internet macht es schon lange möglich. Doch hinter dieser komfortablen Art des Einkaufens steckt ein enormer logistischer Aufwand. Deshalb haben wir Amazons neuem Verteilzentrum in Lampertswalde, dem ersten seiner Art in Sachsen, einen Besuch abgestattet.

Zuvor bestellen wir via Amazon Prime ein iPhone-Ladekabel für rund 17 Euro, dazu noch eine Hülle für das iPhone X für rund 15 Euro. Bestellzeitpunkt: Mittwoch, 15.30 Uhr. Lieferort: Dresden. Garantierte Zustellung: folgender Tag. Heißt: Unsere Wunschartikel sind bereits im nächstgelegenen Logistikzentrum in Leipzig gelagert. Dort werden Produkte aufbewahrt, bis ein Kunde sie tatsächlich kauft.

Die Reise beginnt in Leipzig

Die Bauhalle auf dem Industriepark in Lampertswalde ist gigantisch. Neben den monumentalen Wänden des Verteilzentrums wirkt der Lidl nebenan winzig. Über 15.500 Quadratmeter erstreckt sich das neue Reich von Amazon – und ist somit größer als der Dresdner Altmarkt, mit seinen 13.000 Quadratmetern.

Nachts herrscht im Verteilzentrum Hochbetrieb: Zwischen 1 und 5.30 Uhr kommen neben Ladekabel und Handyhülle unzählige weitere Pakete an. Die Fahrer von Personaldienstleistern, etwa DPD oder Hermes, stellen ihre Lkw im Entladebereich ab. Leeren und Verteilen ist wiederum Aufgabe der Amazon-Mitarbeiter. Sie bringen die Ware zu den entsprechenden Förderbändern, auch „Finger“ genannt. Parallel dazu reihen sich jeweils 26 Regalsysteme, in denen die Pakete schließlich abgelegt werden. Steht auf einem Karton etwa „B17“, muss er zum Finger B und von dort aus ins Regalsystem 17.

Eröffnung im Oktober 2019

Seit der Eröffnung im Oktober 2019 sind laut Standortleiter Tim Stapf 150 Mitarbeiter im Verteilzentrum angestellt, Fahrer der zwölf Partnerunternehmen exklusive. Nur 22 Beschäftigte haben feste Verträge, der Rest arbeitet Teilzeit.

In der Halle nebenan beginnt die Frühschicht um 8.20 Uhr. Auch hier ist jedes Detail genau durchgeplant und durchgetaktet: 56 Lieferwagen stehen in eigens mit Bodenmarkierungen ausgewiesenen Parklücken. Es herrscht reges, gleichwohl koordiniertes Treiben. In 15 Minuten müssen sämtliche Fahrer das Verteilzentrum verlassen haben. Die einen bringen die Pakete nebenan in die Spätschicht-Halle, von wo aus die Fahrer die Kartons dann in ihre Autos stapeln. Ein Scanner im Design einer überdimensionalen Uhr am Handgelenk der Arbeiter zeigt an, welche Pakete wann wohin müssen.

In der Raummitte ist ein Bildschirm platziert. Ein rückwärts zählender Timer erinnert die Arbeiter an die verbleibende Zeit. Fünf Minuten vor Ablauf schallt ein schrilles Pfeifen durch die Halle. Die Fahrer stürmen in ihre Lieferwagen, plötzlich öffnen sich die Tore. Und schon verlassen die ersten Autos unter Anweisung von Amazon-Angestellten das Gebäude. Als der Timer null schlägt, ist die Halle leer gefegt. Die Tore schließen sich langsam wieder, gleichzeitig öffnen sich jene auf der Rückseite des Gebäudes und die nächsten 56 Fahrzeuge rollen ein. Alles geht von vorne los. Für Vollzeitbeschäftigte ist die Frühschicht um 15.50 Uhr zu Ende.

Zur Galerie Das neue Verteilzentrum vom Multikonzern Amazon eröffnete bereits im Oktober 2019 in Lampertswalde. Es ist das erste seiner Art in Sachsen. 150 Menschen arbeiten dort, 22 davon fest angestellt.

400 bis 450 Touren pro Tag

Täglich fahren 400 bis 450 Lieferwagen ihre Touren, sagt Standortleiter Tim Stapf, „und eine Erweiterung ist bereits geplant.“ Amazon verteilt seine Pakete inzwischen selbst. Früher war das die Aufgabe von Partnerunternehmen. Doch da das Geschäft stetig wächst, ist die Eigenregie auf lange Sicht lukrativer.

Unser Paket ist nur eines von 30.000, das an diesem Mittwoch das Verteilzentrum in Lampertswalde verlässt. Ob die Bestellung tatsächlich pünktlich ankommt, liegt nun in der Hand des Fahrers.

Die Spätschicht beginnt Stapf zufolge um 15.30 Uhr und endet für Vollzeitkräfte spätestens um 23 Uhr. Er erklärt, dass programmierte Tools die Standardisierungsprozesse optimieren und dazu auch die Fehlerquoten messen. Das würde helfen, den Druck von den Schultern der Arbeitskräfte zu nehmen.

Kein Druck? Mit einem Timer im Nacken und den ständigen Alarmschrillen aus allen Richtungen? Da fühlt man sich schon als Besucher auf maximalem Stresslevel.

Was bringt nun das neue Amazon-Verteilzentrum dem Endkunden in Dresden? „Damit ermöglichen wir eine schnellere, pünktliche Lieferung, am liebsten auch beim Zusteller mit einem Lächeln auf den Lippen“, antwortet Stapf. Aber war Amazon nicht auch schon vor der Eröffnung des neuen Standorts pünktlich? Überpünktlichkeit sei das nächste Ziel.

Was auch immer das heißt: Unser Smartphone-Zubehör ist einfach nur pünktlich eingetroffen.

Von Sabrina Lösch