„Ich kann und werde nie vergessen, wie Anne damals aussah“, sagt Mister Matthew und strahlt über beide Ohren: „Kurze, blonde Locken, ein feuerrotes Kleid, rote Schuhe und knallroter Lippenstift.“ Anne Enderlein sitzt, heute in deutlich dezenterem Outfit, neben ihm auf der Hängematte und grinst mindestens genauso breit. Man könnte denken, die Liebe ihres Lebens hätte die beiden ereilt, damals vor zehn Jahren, als sie sich mehr oder weniger zufällig beim Semperopernball über den Weg liefen. Und das hat sie wohl auch, nur eben auf andere Weise.

Denn die beiden sind kein Paar, sondern seit dieser schicksalhaften Begegnung beste Freunde – auch wenn sie durchaus ein bisschen anmuten wie das sprichwörtliche „alte Ehepaar“, das sich liebt und neckt, mit allen kleinen Macken und Ei­genheiten. Aber zurück ins Jahr 2011: Beide waren mit jeweils unterschiedlichen Begleitungen zum Ereignis des Jahres erschienen, diese kannten und trafen sich auf dem Gang, wo sie bald in ein angeregtes Gespräch vertieft waren.

„Eigentlich hat es sofort ‚Klick‘ gemacht“

Anne und Matthew standen zunächst ein wenig ungelenk daneben, tauschten dann erst Blicke, später das eine oder andere Grinsen und schließlich ihre Nummern aus. „Eigentlich hat es sofort ‚Klick‘ gemacht“, erinnert sich Anne an diese erste Begegnung, „wir haben uns super verstanden, den ganzen Abend getanzt, gelacht, getrunken.“ Der Semperopernball, der ohnehin unter einem besonderen, magischen Stern steht, wurde auch für die beiden eine Nacht, die ihr Leben verändern sollte: „Sie war wie meine Prinzessin, die ihren Schuh verloren hat, den ich gefunden habe, sie aber am Ende nicht heirate. Offensichtlich“, gerät Matthew ins Schwärmen und lacht.

Der Blogger steht seit jeher auf Mode – und auf Männer. Auch der Altersunterschied von zehn Jahren legte dem Kennenlernen keine Steine in den Weg, „obwohl das schon ein bisschen krass war zuerst“, gibt Anne zu, „er war damals 16, ich 26, natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie das nach außen wirkt. Am Ende war es dann aber tatsächlich einfach auch egal.“

„Anne hat nicht mein Alter gesehen, sondern mich als Mensch“

Charakter, Geist und Mindset ließen das vermeintliche Manko im Hintergrund verschwinden. „Andere hätten vielleicht die Nase gerümpft, sich mit so einem 16-jährigen Bubi auf dem Semperopernball zu unterhalten. Aber Anne hat halt nicht mein Alter gesehen, sondern mich als Mensch. Dass wir uns gut verstehen und gut füreinander sind“, ist der heute 26-Jährige froh, dass für seine beste Freundin das Alter schon damals zweitrangig war.

Aus gutem Grund: „Wir standen damals an ähnlichen Punkten im Leben. Ich habe damals noch studiert, wusste nicht, wo die Reise hingeht, wollte die Welt erobern. Bei Matthew war das genau so, nur dass da erstmal noch das Abi anstand. Da hatte das Alter gar nichts zu suchen. Ich war halt etwas spätzünderisch unterwegs und er sozusagen der Frühbucher. Unterm Strich hat das dann total gepasst.“

Corona konnte Freundschaft nichts anhaben

So wurde das Alter zu einer reinen Zahl, die lediglich zu den jährlichen Geburtstagen kurz mal wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Gefeiert wird jedes Älterwerden – wie übrigens auch ihr Kennenlernen, natürlich auf dem Semperopernball – dennoch gebührend. Zum Ende des ersten Lockdows und gleichzeitig Annes Geburtstag am 20. April etwa fuhr Matthew ein Mitternachtsfeuerwerk auf der menschenleeren Hauptverkehrsstraße auf. Und auch sonst gelang es Corona nicht, das Band zwischen den Freunden zu kappen: Mit Facetime, telefonieren und gelegentlichen Terrassenüberraschungen ließen sich die interaktionsarmen Monate einigermaßen überbrücken.

Bis heute erhält Anne jeden Montagmorgen von Matthew eine „Guten-Morgen“-Sprachnachricht mit ei­nem kurzen Abriss über das vergangene Wochenende – so die beiden dieses nicht ohnehin zusammen verbracht haben – und die anstehenden Tage: „Das ist eine Konstante, auf die ich mich verlassen kann und mit der er mir immer wieder zeigt, dass ich ihm wichtig bin. Ich habe noch nie so eine Freundschaft führen dürfen wie mit ihm – noch mehr und es wäre eine Beziehung.“ „Ja, wenn ich nicht schwul wäre“, unterbricht Matthew und beide brechen in herzliches Gelächter aus.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Doch wo Licht ist, ist immer auch Schatten. So ist die enge Bindung auch das Ergebnis gemeinsam überstandener Krisen und Zeiten, die weniger schön waren. Anne gewann 2017 die „Vox“-Show „Shopping Queen“ in Dresden und geriet damit zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Als sie im gleichen Jahr auch noch zu Guido Maria Kretschmers „Shopping Queen des Jahres“ gekürt wurde, war das ei­gentlich ein Grund zur Freude. Allerdings nicht für alle, denn die 35-Jährige arbeitet im Hauptjob als Erzieherin. Dass sie sich als studierte Pädagogin einer breiten Fernsehöffentlichkeit in Unterwäsche zeigte, kam nicht bei allen Kollegen und Eltern gut an. „Das war eine sehr schwierige Zeit, in der ich vielen Anfeindungen ausgesetzt war, im Job und auch in den Sozialen Netzwerken – dabei ist es ja eigentlich allein meine Sache, was ich in meiner Freizeit mache und von mir zeige“, blickt Anne zurück.

Matthew jedoch war stets an ih­rer Seite: „Das war ein sehr einendes Element“, sagt er heute, „ich kannte das selbst sehr gut aus meiner Schulzeit, die Ablehnung meines Andersseins als junger, schwuler Mann am Rande Dresdens – zum Ende der Mittelschule bin ich durch das schlimmste Mobbing gegangen, was du dir vorstellen kannst.“ Der 26-Jährige ist am Ende gestärkt daraus hervorgegangen. Seit sieben Jahren betreibt er nun seinen erfolgreichen Mode-Blog, arbeitet im Hauptjob Vollzeit in einer PR-Agentur, war – wie Anne – in verschiedenen TV-Formaten zu sehen und steht gelegentlich auch als Schauspieler auf der Bühne. „Und dann sitzt da jemand, in dem Fall meine Anne, die gerade ähnliches durchmacht. Das zerreißt einem einerseits das Herz, aber natürlich ist man dann auch da und lernt dabei auch wieder was über sich selber, wenn man so eine Situation plötzlich von außen miterlebt, mit dem Wissen, das man schon hat. Wir haben trotz unterschiedlichen Alters und Lebens Ähnliches durchgemacht und sind so miteinander, aneinander und auch durch einander gewachsen.“ Oder, wie Anne es ausdrückt: „Besondere Kinder finden sich“.

Keine Angst vor Schubladen

Auch sie hat sich nicht unterkriegen lassen, geht mit Missgunst und Ablehnung, die sie nach wie vor im „normalen“ Job als Pädagogin erfährt, inzwischen entspannter um: „Wenn man in bestimmten TV-Shows mitwirkt, wie ich viel bei Instagram und Social Media aktiv ist, damit zum Teil auch Geld verdient, dann wird es immer Leute geben, die das nicht billigen. Obwohl es ja gar nichts Schlimmes ist, was ich da mache. Inzwischen versuche ich überhaupt nicht mehr, es allen recht zu machen. Ich kann niemandem vorschreiben, was er über mich zu denken hat, aber ich muss mir auch nicht jeden Schuh anziehen.“

Ihren Kindergartenkindern indes sind ihre Freizeitaktivitäten ohnehin herzlich egal: „Für die bin ich einfach nur die Anne.“ Mit ihren Followern in den Sozialen Netzwerken teilen sie und Matthew gern auch Momentaufnahmen ihrer Freundschaft, werden so auch öffentlich als Duo wahrgenommen, das aneinander hängt wie Pech und Schwefel. Sind sie mal getrennt voneinander unterwegs, folgt die Frage nach dem Verbleib ihrer „besseren Hälfte“ auf dem Fuß. Dass sie in ih­rer digitalen Präsenz dabei durchaus auch bewusst Klischees bedienen, geben die beiden offen zu.

Angst vor Schubladen haben sie nicht, sie ziehen sie sogar gern und weit auf. „Bei Instagram sieht jeder nur die eine Version eines Menschen, die er sehen will“, sagt Matthew schulterzuckend, „da kannst du gar nichts gegen machen. Ich bin jetzt halt der schwule High-End-Fashion-Modeblogger und Anne der dralle, blonde und shoppingaffine Dauer-Single. Damit spielen wir doch gern, es könnte ja wirklich schlimmer sein.“ Dass sie in Wahrheit deutlich mehr aneinander haben, darin sind sich beide einig. Die Instagram-Glitzerwelt lassen sie privat auch gern mal links liegen für ein Bier in Jogginghose im Alaunpark oder auf Annes Terrasse – ungeschminkt, mit Farbe in den Haaren und ohne Handykamera. „Wir können auch nebeneinander schweigen, das ist so schön und so beruhigend“, sagt Anne, die sonst auch gern mal laut und albern ist.

Jedes Zusammensein wird zelebriert

Einen richtigen Streit hingegen hat es bisher noch nie gegeben, wenngleich bei aller Gemeinsamkeit und Freundschaft manche Charakterzüge auch Reibungspotential mit sich bringen. „Matthew ist wahnsinnig diszipliniert, da kann ich mir noch einiges von abschauen“, sagt Anne, die ihren besten Freund mit ihrer Zerstreutheit schon manches Mal an den Rand des Wahnsinns getrieben hat: „Vor allem, wenn man verabredet ist und los will, Anne aber einfach nicht fertig wird, ist das schon manchmal extrem nervig. Aber da ist sie dann wie so ein kleiner Welpe, dem man einfach gar nicht böse sein kann“, sagt der Blogger und lacht. Unterschiedliche Standpunkte sehen beide eher als Diskussionsgrundlage denn als Streitanlass, auf unnötige Zickereien und tagelange Funkstille nach einer Meinungsverschiedenheit verzichten sie gern.

Freundschaften, findet Anne, seien heute schnelllebiger geworden, austauschbarer. Eine Schattenseite von Social Media, ist auch Matthew sicher: „Ich glaube, dass viele sich zu sehr vergleichen mit dem, was sie von anderen wahrnehmen und wenn die eigenen Freunde diesem verschobenen Anspruch nicht genügen, werden die halt ausgetauscht. Das Problem ist, dass man all das andere ja gar nicht sieht, weil man es auch gar nicht sehen soll. Oft geht es auch mehr darum, sich mit Followern zu schmücken, als da wirklich tiefere Bindungen zu riskieren. Ich glaube schon, dass die Wertigkeit des Freundschaftsbegriffs bei vielen dadurch abnimmt, Freundschaften schneller weggeworfen werden.“ Ehrlichkeit, Loyalität und Treue nennen beide auf die Frage, worauf es in einer Freundschaft wirklich ankommt; den anderen so annehmen, wie er ist.

Wie das sprichwörtlich alte Ehepaar

Und so wollen sich Anne und Matthew auch gar nicht festlegen auf den einen, besonderen Moment, den sie gemeinsam erlebt haben, sondern zelebrieren jedes Zusammensein. „Wir brauchen für uns überhaupt nichts Wildes“, sagt Anne, „wir haben einen Haufen lustige, verrückte oder einfach auch nur schöne Dinge zusammen erlebt, am einendsten waren letztlich aber die Täler, durch die wir zusammen gegangen sind. Ich kann bei Matthew einfach nur ich selber sein, muss mir keine Gedanken machen, ob eine Info bei ihm bleibt oder ob ich ihn nachts anrufen kann, wenn ich ein Problem habe. Dafür bin ich jeden Tag dankbar.“ Auch Matthew sind die kleinen Dinge Highlight genug: „Vorhin zum Beispiel, da hat Anne sich zurecht gemacht und ich stand in Unterhose daneben und habe gebügelt. Das war ein total schöner Moment.“ Ein bisschen sind sie eben doch wie das sprichwörtliche alte Ehepaar.

Von Kaddi Cutz