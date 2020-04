Bestattungen in Coronazeiten: „Die Infektion hört nicht mit dem Ableben auf“

Dresden

Das grassierende Coronavirus wirkt auch über den Tod hinaus: Bestatter müssen sich bei ihrer Arbeit an strengere Hygieneregeln halten, haben mit Lieferengpässen notwendiger Schutzausrüstung zu kämpfen. Derweil dürfen Angehörige nur noch im kleinen Rahmen um ihre Verstorbenen trauern, sich nicht mehr am offenen Sarg von ihnen verabschieden.

„Die Infektion hört nicht mit dem Ableben auf“, sagt Tobias Wenzel, Obermeister der sächsischen Bestatterinnung. Vor allem der Umgang mit an Corona Verstorbenen bedürfe daher einer speziellen Handhabe: Bevor Coronaverstorbene in den vorgesehenen Sarg gelegt werden, müssen Bestatter diese in mit Desinfektionsmittel getränkte Tücher wickeln und anschließend in den sogenannten „Body-Pack“ heben.

Volle Schutzmontur, um Coronatote abzuholen

Claudia Bergmann-Staercke kennt diese strengen Vorschriften. Sie ist Inhaberin eines Dresdner Bestattungsunternehmens, war bislang aber noch nicht mit einem Coronatoten konfrontiert. Der Grund für den neuen Verfahrensweg: „Der Verstorbene hustet oder niest uns zwar nicht mehr an, aber beim Anheben kann Luft aus dem Mund austreten“, sagt Bergmann-Staercke. Zudem verlieren Verstorbene Körpersäfte aus Mund, Nase oder dem Darm. „Daran können wir uns genauso anstecken.“

Ihre Mitarbeiter haben deshalb die Anweisung, Menschen, die an Corona gestorben sind, nur in voller Schutzmontur abzuholen. Dazu zählen etwa Einmalkittel, Mund- und Nasenschutz sowie Gummihandschuhe. „Besonders bei Verstorbenen aus Pflegeheimen können wir nicht zu hundert Prozent ausschließen, dass diese nicht auch an Corona erkrankt waren“, sagt Bergmann-Staercke.

Bestattungswesen lebt von Reserven

Was die notwendigen Hygienestandards angeht, sind die Innungsbetriebe laut Tobias Wenzel allerdings gut aufgestellt. „Der Umgang mit infektiösen Verstorbenen gehört regelmäßig zum Beruf.“ Als Beispiel zu nennen sind etwa multiresistente Keime.

Problematisch ist jedoch, dass Sachsens Bestatter beim Thema Schutzausrüstung immer häufiger leer ausgehen. Im Freistaat galten sie bis vor kurzem noch als nicht systemrelevant, leben derzeit von ihren Reserven. „Doch die werden langsam überschaubar“, sagt Wenzel. Zwar gehört die Branche seit 20. April zur kritischen Infrastruktur, die Lieferengpässe bleiben laut dem Obermeister dennoch bestehen.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu: „Derzeit ist die weltweite Produktion von einschlägigen Produkten nicht in der Lage, die allerorts steigenden Bedarfe zu decken.“ Die Menge der zu verteilenden Ressourcen sei noch nicht ausreichend, so dass eine Priorisierung erfolgen müsse. „Vorrangig werden aktuell Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte, Gesundheitsämter und Pflegeeinrichtungen berücksichtigt, da nach wie vor mit einem Anstieg der Infektionen zu rechnen ist.“

Hoffen auf Schutzausrüstung

Immerhin: Das Sozialministerium nahm die sächsische Bestatterinnung in den Verteiler für Hygieneartikel des Freistaats auf. „Für die Betriebe und deren Mitarbeiter haben wir eine größere Lieferung an Handdesinfektionsmittel erhalten“, sagt Wenzel.

Zudem haben die Mitarbeiter der Innungsbetriebe mit dem Status der Systemrelevanz endlich das Recht auf die Notbetreuung ihrer Kinder. „Das hilft uns, den Personalmangel, der aufgrund von Krankheit oder häuslicher Quarantäne entsteht, auszugleichen“ sagt Wenzel. Nun hoffe er, dass demnächst die dringend benötigten Schutzmasken und Anzüge kommen.

Kein Abschiednehmen am offenen Sarg

Für die Dresdnerin Claudia Bergmann-Staercke sind Lieferengpässe zurzeit noch kein Problem, für die Arbeit notwendige Masken und Kittel habe sie noch ausreichend auf Lager. Allerdings musste sie dafür „unverschämt hohe Preise“ zahlen, sagt sie.

Die gravierendsten Änderungen ihrer Arbeit spürt sie beim Gestalten von Trauerfeiern. „Wir haben die generelle Richtlinie seitens der Stadt, dass Trauerfeiern nur noch mit maximal 15 Personen stattfinden dürfen.“

Was die Bestatterin selbst unterbindet, ist das Abschiednehmen am offenen Sarg. „Das machen wir zurzeit bei allen Verstorbenen nicht, um Menschen vor jeglichen Infektionen zu schützen.“

Von Felix Franke