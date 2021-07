Besetztes Haus an der Jägerstraße in Dresden ist geräumt

Dresden

Das von einer Jugendgruppe seit Montag besetzte Haus an der Jägerstraße in Dresden ist am Mittwoch geräumt worden. Ein entsprechender Polizeieinsatz hat am Morgen begonnen.

Die Villa wurde durchsucht. Laut Polizei hielten sich am Morgen keine Personen im Haus auf, aber etliche auf dem Gelände. Nun werden Spuren gesichert und das Objekt gegen erneutes unberechtigtes Betreten gesichert.

Der Eigentümer des Gebäudes – der Freistaat Sachsen in Form des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements (SIB) – und die Jugendgruppe namens „Leerstandsbewohner*innen“ hatten sich am Dienstagnachmittag über das weitere Vorgehen ausgetauscht. Die Besetzer stellten Forderungen, etwa Gespräche über die langfristige Nutzung des Gebäudes.

Die Besetzer im Videostatement

Die Gruppe wolle auf Wohnungsleerstand aufmerksam machen und gegen rasant steigende Mieten protestieren. Der SIB ging nicht darauf ein und setzte stattdessen eine Frist zur freiwilligen Räumung bis 18 Uhr am Dienstag. Dem kamen die Besetzer nicht nach, daher kam nun die Polizei zum Einsatz.

Lesen Sie auch Jugendgruppe besetzt Haus an der Jägerstraße in Dresden

Die Gruppe „Leerstandsbewohner*innen“ besetzte bereits im Oktober vergangenen Jahres ein leerstehendes Haus im Hechtviertel. Nach drei Tagen räumte die Polizei das Areal. Im Juli 2020 war ein Gebäude am Bischofsweg das Ziel der Aktivisten, allerdings sei dies nur eine „Scheinbesetzung“ gewesen.

Von fkä