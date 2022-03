Dresden

Was will ich eigentlich mal werden? Die Berufswahl ist für junge Menschen ohnehin schon eine schwierige Entscheidung. Wer dann noch zusätzlich mit Depressionen, sozialen Ängsten oder einer körperlichen Behinderung zu kämpfen hat, für den wird der Weg in die Arbeitswelt noch beschwerlicher.

Das SRH Berufsbildungswerk Dresden (BBW) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche mit gesundheitlichen Einschränkungen dahingehend zu unterstützen. In einer speziellen Berufsvorbereitung über elf Monate lernen die Teilnehmer verschiedenste Arbeitsbereiche kennen und werden für eine Ausbildung fit gemacht. Dabei stehen ihnen bei Bedarf Ärzte, Psychologen oder Sozialpädagogen zur Seite, die sie medizinisch und therapeutisch betreuen.

Auch soziale Kompetenzen werden gefördert

Auch Alex nimmt an dieser Berufsvorbereitung teil. Der 22-Jährige hegt schon lange den Traum, Softwareentwickler zu werden. Früher wurde er in der Schule gemobbt, was sich nicht nur auf seine Psyche, sondern auch auf seine Leistungen auswirkte. Obwohl er seit fast sechs Jahren in seiner Freizeit programmiert, legte ihm sein Hauptschulabschluss immer wieder Steine in den beruflichen Weg: „Wenn du nur hobbymäßig programmierst, kannst du die tollsten Projekte haben. Am Ende zählt nur, was auf deinem Zeugnis steht.“ Letztes Jahr hätte es dann fast mit einer Ausbildung geklappt: „Ich hatte schon den Vertrag. Alles war so gut wie fertig, doch dann musste das Unternehmen dem Ausbilder kündigen und ich war wieder total verloren.“ Mit der Berufsvorbereitung möchte er sich nun erneut für eine Ausbildung qualifizieren.

Dabei schult das BBW aber nicht nur fachliche Fähigkeiten, sondern zum Beispiel auch die Medienkompetenz. In dem Projekt „sUPpress“ vom Archiv der Jugendkulturen aus Berlin lernen die Jugendlichen etwa, wie ein Shitstorm entsteht oder wie sie mit Verschwörungstheorien und Hassbotschaften im Netz umgehen. Sie stellen dabei eigene Medienprojekte auf die Beine und lernen die Grundlagen des journalistischen Arbeitens von Reportern und Medienpädagogen.

Weiterbildung für die Betreuer am BBW

Das Projekt stößt dabei größtenteils auf positive Resonanz, wie auch bei Malik und Daniel. Die beiden Mitschüler von Alex streben eine Ausbildung zum Bauzeichner an. Depressionen und soziale Ängste machen es den beiden aber nicht leicht. Doch auch hier kann das Projekt helfen: „Besonders der soziale Aspekt, die Zusammenarbeit mit den vielen vorher fremden Personen hat mir persönlich sehr geholfen“, meint Daniel.

Nach anfänglicher Skepsis war auch Malik von dem Workshop überzeugt: „Natürlich sind nicht alle Themen super spannend, aber die Möglichkeit, sich selbst einzubringen und eigene Projekte umzusetzen, macht wirklich Spaß.“

Das Archiv der Jugendkulturen bietet nach dem Workshop außerdem die Möglichkeit einer Weiterbildung für die Betreuer am BBW an. So plant die Ausbildungsstätte einige Inhalte des Projekts „sUPpress“ in das Hauptprogramm der Berufsvorbereitung zu übernehmen, damit auch zukünftige Jahrgänge davon profitieren können.

Von Benjamin Wätzold