Widerstand von Müttern und Vätern: Die Elternrat des Bertolt-Brecht-Gymnasium spricht sich entschieden gegen die Pläne der Verwaltung für den Umbau ihre Schulstandorts aus. Das geht aus einem Schreiben an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hervor.

„Bisher sind die Schulgemeinschaften und die Elternvertreter davon ausgegangen, dass die Bauvorhaben Neubau 101. Oberschule auf dem Gelände der Cockerwiese und Sanierung und Ersatzneubau des Bertolt-Brecht-Gymnasiums auf dem jetzigen Schulgelände Lortzingstraße/Dürerstraße in Planung und Vorbereitung zur Ausführung sind“, heißt es in dem Schreiben.

Bürgermeister will weitereSchule vor Ort unterbringen

Doch im Mai verkündete Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel, der seinerzeit den vakanten Posten des Bildungsbürgermeisters vertrat, es gebe andere Pläne. Im Stadtrat erklärte er auf Anfrage der SPD-Bildungspolitikerin Dana Frohwieser, auf dem Gelände des Brecht-Gymnasium solle auch der Neubau für die 101. Oberschule untergebracht werden. Davon erfuhren die Eltern aus den DNN.

Ende Juni trafen sich Eltern-, Lehrer-, Schülervertreter zu einer Aussprache mit Stadträten. „Schnell stellte sich in der Diskussion heraus, dass keiner der Beteiligten ein gemeinsames großes Schulzentrum für die 101. Oberschule und das Bertolt-Brecht-Gymnasiums auf dem Gelände Lortzingstraße/Dürerstraße befürwortet“, heißt es in dem Schreiben an Hilbert. „Mit der Schaffung von „kleinen, dezentralen übersichtlichen Standorten“ und weniger Anonymität gerade im Bereich der Schulen „können soziale Brennpunkte entschärft und verhindert werden“.

Eltern: Vorzüge werdenohne Not aufgegeben

Am „Bebe“ würden derzeit 1000 Kinder aus 40 Nationen lernen, knapp 30 Prozent hätten einen Migrationshintergrund. Die Schule sei damit ein „Musterbeispiel für gelungene Integration“. Dafür benötige sie jedoch ausreichend Freiräume, zu denen räumliche Strukturen und personelle Ressourcen gehören. Die Eltern befürchten „eine enorme Abwertung der Schule“, wenn sie durch die Zusammenlegung zu einem Campus einen Großteil ihres Geländes verlieren würde. Bisherige Vorzüge würden ohne Not aufgegeben, beklagen die Eltern und kritisieren auch „mangelnde Transparenz“ der Verwaltung.

„Ziel und Wunsch der beteiligten Schulgemeinschaften“ sei daher „das Fortführen des bisher begangenen Weges“ mit einem Neubau für die 101. Oberschule an der Cockerwiese und dem eigenen Campus für das Gymnasium.

Vorlage für Stadtraterst nach der Sommerpause

Die Zeit drängt. Im Gebäude der 101. Oberschule an der Pfotenhauerstraße startet Ende August das neue Gymnasium Johannstadt. Durch den Einzug des Gymnasiums Johannstadt würden die Schulplätze für die 101. Oberschule dringend benötigt, erklärte Linken-Bildungspolitikerin Anja Apel. „Wir können uns Verzögerungen nicht leisten.“

Agnes Scharnetzky von den Grünen sieht die Pläne ebenfalls kritisch: „Mir fehlt die Fantasie, wie das pädagogisch umgesetzt werden soll.“ Beide Schulen stünden aufgrund der Zusammensetzung der Schülerschaft vor großen Herausforderungen, die sie mit Erfolg angehen würden. „Das funktioniert aber nur mit entsprechendem Platz.“ Das Treffen Ende Juni mit reger Beteiligung der Eltern habe die „Brisanz des Themas“ gezeigt.

Auf DNN-Anfrage hieß es am Mittwoch, Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) habe den Eltern bereits geantwortet, dass eine mögliche Vorlage zur Standortfrage den Gremien des Stadtrats „nicht mehr vor der Sommerpause zugeleitet wird“. Derzeit würden in der Verwaltung die Meinungen zu dem Vorhaben zusammengetragen. Nach deren Auswertung werde der Bildungsbürgermeister das weitere Vorgehen besprechen. „In diesem Zusammenhang habe ich den Schulleitern Frau Dressel-Zagatowski und Herrn Meschke ein Gespräch zugesagt“, betonte Donhauser.

Für Oberschule und Gymnasium Johannstadt gebe es inzwischen ein Raumnutzungskonzept. Dem Vernehmen nach ist dies schon jetzt zum Start nicht arm an Konflikten.

Von Ingolf Pleil