Bergsteiger-Legende Messner in Dresden: „Der Nanga Parbat hat mein Leben verändert“

Dresden

Der Abenteurer Reinhold Messner ist nicht nur eine lebende Bergsteiger-Legende, der 1944 in Brixen geborene Südtiroler ist auch ein begnadeter Geschichtenerzähler, der Menschen mühelos in seinen Bann ziehen kann. Am 23. August berichtet er live bei den Filmnächten am Elbufer von seinen Erlebnissen am Nanga Parbat. Der 75-Jährige, der 1970 am „Nackten Berg“ seinen jüngeren Bruder Günther verlor und später als erster Mensch alle 14 Achttausender bezwang, zeigt auch einen Film über die Große Zinne. Vor seinem Dresden-Gastspiel erläutert Messner im DNN-Interview, warum beide Berge Generationen von Alpinisten fasziniert haben und faszinieren, warum er 1970 in Pakistan die Verwendung von Pervitin ablehnte und wo er am Nanga Parbat klettern würde, wenn er noch einmal jung wäre.

Vor 50 Jahren erlebten Sie am Nanga Parbat Triumph und Tragödie zugleich. Hat danach jemals eine Expedition Ihr Leben auch nur annähernd wieder so stark beeinflusst?

Anzeige

Reinhold Messner: Nein, die Nanga-Parbat-Geschichte ist die einschneidendste Erfahrung in meinem Leben, hat es endgültig verändert. Ich habe erst danach die Entscheidung getroffen, beim Abenteuer zu bleiben, obwohl ich mehr tot als lebendig von diesem Berg herunterkam und auch andere schlimme Sachen erleben musste. Ich habe mich jahrzehntelang mit irgendwelchen Kolportagen, Verschwörungstheorien herumschlagen müssen. Ich habe das allerdings aufgegeben, weil ich inzwischen beweisen konnte, dass das nur Lug und Trug war, was verbreitet wurde. Zum Glück wurde mein Bruder gefunden, allerdings erst 35 Jahre nach seinem Untergang in einer Lawine. Ich habe nach dieser Tragödie weitergemacht, mich in diesem Gelände spezialisiert, das mir so große Schwierigkeiten eingebracht hat: in großer Höhe.

Weitere DNN+ Artikel

2005 konnten Sie Ihren Bruder Günther bei einer Gedenkfeier am Nanga Parbat verabschieden. Danach hätten Sie die Beschäftigung mit Ihrem Schicksalsberg beenden können. Sie haben es nicht getan – warum lässt Sie dieser Gigant auch nach fünf Expeditionen, vielen Reisen und zwei erfolgreichen Gipfelbesteigungen immer noch nicht los?

Ich war voriges Jahr erst wieder dort, weil ich an meinem 75. Geburtstag an den Ort der Tragödie, aber auch an den Ort des Erfolges und der tiefen Einschnitte zurück wollte. Ich habe einen Dokumentarfilm daraus gemacht. Ich bin auch den Einheimischen, die mir damals das Leben gerettet haben, sehr verbunden, habe vier Schulen um den ganzen Berg herum für sie gebaut. In den isolierten Tälern hatte keiner eine Schule mit öffentlichen Geldern hingebracht. Jetzt versuchen wir, die Schulen in den Schulbetrieb Pakistans einzugliedern. Ich habe auch ein paar Dörfer wieder aufgebaut, die unter großen Schlammlawinen weggerissen wurden. Jetzt hat gerade wieder eine Stein- und Schlammlawine das obere Diamirtal zugemacht. Sie ist von oben herabgekommen, es ist ein Damm und dann ein See entstanden, wo früher Weidefläche war. Da muss man jetzt sehen, was da passieren soll. Ich fühle eine Verantwortung für die Leute dort. In dem Film, den wir gemacht haben, wird der Berg greifbar. Er vereint Originalbilder von 1970 mit großartigen Luftbildern von heute, auf denen man ganz genau sieht, wo sich das Geschehen damals abspielte. Man hat nun auch als Laie die Möglichkeit, im Geiste mit da hinauf- und in die Situation, in der Günther und ich waren, einzusteigen.

Die schneebedeckte Westseite des Nanga Parbat im Himalaya (Archivfoto vom 06.05.2005). Quelle: Olivier Matthys dpa

Beim Abstieg vom Gipfel haben Günther und Sie 1970 ohne Zelt und Schlafsack ein Notbiwak überlebt. Wie war das überhaupt möglich?

Wir haben zwei Biwaks überlebt, das zweite war jedoch nicht mehr so schlimm, weil es nicht so hoch oben lag. Die sauerstoffarme Luft war nicht mehr lebensgefährlich. Aber die Kälte und der Durst – wir hatten ja nichts zu trinken – waren schlimm. Man kann ja nicht einfach Eis lutschen, wie viele meinen, denn das reißt einem in der großen Kälte die ganze Haut vom Gaumen. Das schlimme Biwak war das erste, wir haben auf über 7800 Metern eine Nacht verbracht, bei zwischen 30 und 40 Grad minus. Wir hatten kein Zelt, keinen Schlafsack, keine Matte. Wir hockten einfach im Freien und haben die ganze Nacht über geschlottert, gezittert, irgendwie dahingedämmert und gedacht: Hoffentlich erfrieren wir nicht! Es ist zum Glück nicht so gekommen, aber allein am nächsten Tag wieder auf die Beine zu gelangen, war schon schwierig. Auch das Gehirn funktionierte nicht mehr richtig, als wäre es auch eingefroren. Da war es schwer, Entscheidungen zu treffen und weiterzugehen, aber uns Menschen begleitet der Selbsterhaltungstrieb. Solange noch ein bisschen Energie in uns steckte, hat er uns vom Berg heruntergeführt.

Der Erstbesteiger Hermann Buhl hat 1953 bei seinem legendären Alleingang Pervitin benutzt. Haben Sie 1970 mal daran gedacht, dass es ohne solch künstliche Hilfsmittel vielleicht nicht möglich ist, oben anzu- und auch wieder herunterzukommen?

Zum Glück haben Günther und ich Pervitin nicht benutzt, sonst würden wir beide nicht mehr leben. Denn wir waren viel zu lange draußen in der großen Höhe, um rechtzeitig wieder zu Hilfe, zu Wasser, zu Flüssigkeit und Energie zu kommen. Das Pervitin war eine Fliegerdroge aus dem Zweiten Weltkrieg. Das haben die Piloten genommen, wenn sie ohne Ende 24 oder 48 Stunden unter größter Anstrengung und Konzentration geflogen sind. Der Expeditionsleiter hat den Bergsteigern 1953 Pervitin gegeben, auch bei unserer Expedition hat er (wieder war es Karl Maria Herrligkoffer/d. Red.) uns das anempfohlen. Ich war immer dagegen, habe gesagt: Beim Buhl ist das gerade noch gut gegangen, weil er gerade noch rechtzeitig zu den Kameraden gekommen ist. Wir sind ja viel länger ohne jede Hilfe draußen gewesen. Da wäre Pervitin, das uns vielleicht ein paar Stunden geholfen hätte, eine tödliche Dosis gewesen.

Der Nanga Parbat war Ihr erster Achttausender. Gab es zuvor schon einmal eine Gelegenheit, auf einem leichteren Berg in die Todeszone vorzudringen? Oder wollten Sie von Beginn an auf diesen einen, legendären Giganten?

Ich war von Kindheit an ein Kletterer – wie die Sachsen Felskletterer, bin hauptsächlich in den Dolomiten geklettert. Wir konnten es uns gar nicht leisten, weit herumzufahren. Ich bin vom fünften bis zu meinem 25. Lebensjahr in den Dolomiten geklettert, in den letzten Jahren auch in der Mont-Blanc-Gruppe in den Westalpen. Ich war damals in der Lage, die schwierigsten Klettereien in Eis und Fels zu machen. 1969 war ich mit einer Tiroler Expedition in den Anden, habe da einen Sechstausender erstmals über eine neue Route und einen hohen Sechstausender auch über eine schwierige, neue Route bestiegen. Das war meine erste Erfahrung in wirklich großer Höhe. Der Nanga Parbat war dann für uns alle der erste Achttausender, keiner von uns 18 Teilnehmern hatte vorher auf einem gestanden. Damals ist man einmal im Leben mitgenommen worden. Ich bin ja auch vom Expeditionsleiter eingeladen worden, wofür ich immer noch dankbar bin. Wir haben vor Ort Schritt für Schritt gelernt, wie das funktioniert, haben mit der Methode des Expeditionsbergsteigens operiert: aufsteigen, Seile hängen, Lager aufbauen, Lager von einheimischen Trägern versorgen lassen, weiter aufsteigen, Piste präparieren. Wir haben am Ende fünf Lager gehabt, sind vom letzten Lager aus ohne weitere Vorarbeit zum Gipfel gestiegen.

Was macht diesen Berg neben Ihrer persönlichen Verbindung und der besonderen Geschichte seiner Erstbesteigung so einzigartig, so anziehend? Dass er die größte sichtbare freistehende Masseerhebung der Welt darstellt?

Dieser Berg ist einfach riesengroß. Die Grate, die von Norden, Osten und von Südwesten auf den Gipfel führen, sind zig Kilometer lang. Es ist unglaublich. Es gibt drei Grate, erst einer ist in den letzten Jahren von Engländern geklettert worden: der Mazeno-Grat. Der Berg hat drei Gesichter: die Südwand, die höchste Wand der Welt, die Rupalwand, die Diamir- und die Rakhiotwand. An allen drei Wänden sind große Abenteuer passiert, viele mit tragischem Ausgang. Der Nanga Parbat war lange Zeit der Berg mit den meisten Todesfällen. Inzwischen ist er das nicht mehr, weil an anderen Bergen viel mehr Leute unterwegs sind und damit auch mehr sterben. Aber der Berg ist nach wie vor einer der gefährlichsten der Welt und er steht ganz solitär im Indusgebiet da. Im Norden beträgt der Höhenunterschied zwischen dem Indusfluss und dem Gipfel 7000 Meter. Von dieser Seite sind die Deutschen dem Berg 1937/38 entgegen gerückt und haben eine Tragödie nach der anderen zu beklagen gehabt. Damit entstand der Mythos vom Schicksalsberg. Später kam die großartige Geschichte mit Hermann Buhl. Ich glaube: Was er am Nanga Parbat gemacht hat, kann auch heute niemand wiederholen.

Archivfoto vom 22.5.1978: Die beiden Bergsteiger Reinhold Messner (r) und Peter Habeler, die als erste Menschen den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, ohne Sauerstoffgeräte und andere technische Hilfsmittel bestiegen hatten, werden bei ihrer Ankunft aus Nepal auf dem Flughafen München-Riem als erstes von ihren Frauen, Regine Habeler (l.) und Uschi Messner, begrüßt. Quelle: dpa - Bildfunk/Archiv

Wenn Sie noch einmal jung wären, was würde Sie an diesem Berg noch besonders reizen?

Da gibt es noch eine Route, die nicht begangen worden ist. Ich habe sie 2000 mit ein paar Freunden versucht. Sie ist uns nicht gelungen, weil im obersten Teil zuviel Schnee lag. Diese Route wäre eigentlich der ideale Normalweg, sie hat man nur nicht gefunden, denn sie ist ziemlich versteckt. Sie liegt fast genau auf der Nordseite, nicht auf der Nordostseite, wo die Deutschen hoch sind. Es ist eine relativ flache Flanke zwischen der Diamir- und der Rakhiotseite. Allerdings kann es sehr gefährlich werden, wenn es dort hineinschneit. Der Schnee bleibt liegen, bis er vielleicht einen Meter Dicke hat. Dann kommt die ganze Flanke und dann gibt es kein Überleben.

Einen Massenansturm wie am höheren Everest gibt es am „Nackten Berg“ nicht. Schreckt sein Image als „Killer Mountain“ noch zu viele Bergsteiger und kommerzielle Anbieter ab?

Sie können heute auch den Nanga Parbat buchen. Alle zwei, drei Jahre gibt es einen Veranstalter, der den Berg so in Seile und Leitern kleiden sowie mit Schlafgelegenheiten bestücken lässt, dass Touristen hinaufgebracht werden können, wie es am Everest der Fall ist – mit Sherpas und Sauerstoffflaschen. Aber am Nanga Parbat ist das nicht alltäglich wie am Everest, wo es heuer nur wegen Corona verboten ist. Der Ruf des „Killer Mountain“ ist wieder aktuell geworden, als Taliban 2013 im Basislager aufgetaucht sind und alle, die dort waren – bis auf einen Chinesen –, erschossen haben. Das gab es früher nicht, dass man den Tourismus in Pakistan stören, Ausländer oder Einheimische anderer Glaubensrichtung regelrecht killen wollte. Zum Glück ist das einmalig geblieben. Bei den anderen Unglücken haben die Bergsteiger die Fehler gemacht. Die Natur, der Berg sind absichtslos, sie sind einfach nur da.

Sie haben den Massentourismus am Everest und anderswo oft kritisiert. Probleme wie die Vermüllung und die Gefahren durch Menschenstau in der Todeszone sind bekannt. Für viele Sherpas in Nepal fällt in der Corona-Zeit aber auch eine wichtige Einkommensquelle weg. Können Sie deren Sorge verstehen?

Ja, die verstehe ich. Wir in den Alpen haben das ja auch so gemacht. Am Beginn kamen die Pioniere, um die Gipfel zu besteigen. Daraus ist der Tourismus entstanden. Der Tourismus ist heute unser Erfolgsmodell. In den Alpen leben 16 Millionen Menschen, die beste Einnahmequelle ist der Tourismus. Das muss auch so bleiben. Nur müssen wir dabei aufpassen, dass wir diesem Tourismus nicht jene Werte opfern, die die Menschen in den Bergen suchen: die Stille, die Entschleunigung, die großartige Landschaft, die mit der kulturell bearbeiteten Fläche zusammenkommt. Die Wildnis oben sollte Wildnis bleiben, die Bauern sollten ihre Hänge weiter pflegen. Sie müssen bearbeitet werden, denn sonst kriegen wir noch mehr Probleme durch Erdrutsche, durch Lawinenabgänge, durch Waldverlust.

Wer jetzt durchs Pustertal fährt, sieht endlose Autoschlangen. Menschenmassen, die zu den Drei Zinnen wollen, über die Sie in Dresden auch berichten werden. Wie erleben Sie das?

Was dort passiert, ist eine Tragödie. Seit man mit dem Auto hinauffahren kann, stauen sich die Fahrzeuge zu Tausenden unter den Kalkwänden. Dann gehen die Menschen in riesigen Trossen um den Berg herum. Sie kommen damit in genau die gleiche Welt, aus der sie entflohen sind. Offensichtlich sind sie zufrieden damit. Natürlich sind die Touristen mitverantwortlich, wenn einige Gegenden nicht mehr begehbar sind, weil es zu laut, zu hektisch, zu aggressiv dort ist. Zum Glück gibt es nur einige, wenige Hotspots.

In Dresden zeigen Sie einen Film über die Große Zinne. Was hat Sie bewogen, dort zu drehen?

Die Große Zinne eignet sich wie kein anderer Berg der Welt, um zu erzählen, wie sich das Klettern entwickelt hat. Vor 150 Jahren gab es die erste Besteigung, dann ging es um die schwierigen Wände. Dann kam die Zeit, wo man direkte Linien geklettert ist, die Direttissimas. Da spielten die Sachsen eine große Rolle. Dann waren junge Kletterer so mutig und so gut, dass sie auch die überhängenden Wände ohne alles bezwangen – Leute wie Alexander Huber beispielsweise. Ich erzähle, was über 150 Jahre Schrittchen für Schrittchen an der Großen Zinne verändert worden ist – sei es in der benutzten Ausrüstung, sei es in der Haltung, die gegenüber den Bergen entstanden ist. Letztere ist mir das Wichtigste. Diese Haltung wird sich weiter verändern, aber sie hat eine Basis im Alpinismus, den ich in Dresden erklären werde.

Ihr Sohn Simon spielt im Film bei nachgestellten historischen Szenen mit. Er ist Molekularbiologe, erst spät zum Klettern gekommen und hat immer noch ein wenig Höhenangst, wie er mal in einem Interview gestand. Haben Sie ihn immer wieder angestachelt, in die Wände zu gehen oder ist er allein auf den Geschmack gekommen?

Mein Sohn tut, was er will. Er klettert in der ganzen Welt, was er kann und was ihm gefällt, aber er ist auch als Filmemacher dabei. Bei diesem Handwerk bin ich auch ein Quereinsteiger. Aber wenn man dieses Handwerk als Bergsteiger nicht beherrscht, kann man keine Kletterfilme machen.

Von Jochen Leimert