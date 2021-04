Berauschter dringt in Dresden auf der Suche nach „Anke“ in fremde Wohnungen ein

Dresden

5. Januar 2021, eine Wohnung in Mickten und eine Situation, die man sich gar nicht vorstellen mag – „ein Alptraum", so Richter Rainer Gerards. Eine junge Frau hat Urlaub, fühlt sich in ihrer Wohnung sicher und schaut Fernsehen. Plötzlich knallt die Wohnungstür auf, sie will nachsehen und steht einem fremden Mann gegenüber, der mit einem großen Küchenmesser vor ihrem Kopf rumfuchtelt.

„Er rief nach einer Anke, schaute in alle Zimmer und lief wieder raus. Ich rief die Polizei an, da hörte ich schon die Nachbarin schreien“ erinnerte sich die 32-Jährige. Der Nachbarin erging es ebenso: Der Mann trat auch ihre Tür ein und stand mit einem Messer vor ihr. Der Täter, Khaled K. wurde vor Ort festgenommen und steht seit Mittwoch in Dresden vor dem Amtsgericht.

„Ich hatte Drogen genommen, die sind mir nicht bekommen. Ich habe Stimmen gehört, die sagten, dass Anke irgendwo im Haus ist“, erklärte der Tunesier. Anke ist seine Ex-Freundin. Sie wohnte gar nicht dort, sondern im Nachbarhaus und hatte sich wegen seines Crystal- und Alkoholkonsums sowie einiger körperlicher Übergriffe von ihm getrennt. Aus Wut randalierte er in ihrer Wohnung, demolierte die Schrankwand und den Fernseher.

„Ich schneide euch die Köpfe ab“

Das Crystal, so der Angeklagte, habe er auf der Straße gekauft – „einfach so“ – den Alkohol stahl er sich zusammen. Zum Beispiel am 24. September 2020: Erst ließ der 39-Jährige im Simmel-Markt Schnaps, Bier und Lebensmittel für über 80 Euro und den Einkaufskorb dazu mitgehen.

Als er den Korb auf der Flucht verlor, brauchte er Nachschub und klaute Alkohol und Knabbereien im Konsum um die Ecke. Als man ihn erwischte, beleidigte und bedrohte er die Detektive. „Nazis“, „Rassisten“, „Ich weiß, wo du arbeitest, ich schneide euch die Köpfe ab.“ Auch bei den Diebstählen hatte er griffbereit ein Messer dabei – „zum Bierflaschen öffnen.“

„Ich möchte mich entschuldigen“ sagte Kahled K. mantramäßig zu den Opfern. Ob es damit getan ist? Die 32-Jährige hatte besonnen reagiert, doch geriet danach ihr Leben aus den Fugen. „Ich habe noch immer Angst bei jedem Geräusch im Haus, kann nicht mehr durchschlafen und bin in ärztlicher Behandlung.“ Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler