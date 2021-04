Bekommt das Sachsenbad in Dresden einen Anbau?

Dresden

Neue Wendung beim Sachsenbad: André Schollbach, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, brachte am Donnerstag eine neue Variante für das denkmalgeschützte Gebäude ins Gespräch: Eine Sanierung als Gesundheitsbad mit Kinderschwimmbecken und therapeutischen Angeboten und einen Anbau mit einem modernen Schwimmbad. „Das ist die Vorzugsvariante unserer Fraktion“, erklärte Schollbach.

Linke wollen das Sachsenbad in kommunaler Hand behalten

Der Fraktionsvorsitzende erteilte Plänen, das Sachsenbad an einen Investor zu verkaufen, eine Absage. „Was will denn ein Investor mit diesem Gebäude anfangen? Büros würden dem Objekt die Seele rauben“, erklärte Schollbach. Und kündigte an, das Gespräch mit anderen Fraktionen zu suchen. „Es ist Bewegung in die Sache gekommen, fest gefügte Positionen sind noch einmal aufgeweicht. Das rechne ich den Linken als Verdienst an.“

Im vergangenen Jahr hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Vorlage eingebracht, nach der das Sachsenbad an einen Investor verkauft werden soll, der das marode Gebäude sanieren und Büros einbauen will. „Dass der OB diese Vorlage im Stadtrat noch nicht zur Abstimmung gebracht hat, zeigt für mich, dass er noch andere Überlegungen in Erwägung zieht“, so Schollbach.

Stesad GmbH hat Varianten untersucht

Tatsächlich hat die städtische Gesellschaft Stesad GmbH in der Zwischenzeit mehrere Varianten für eine Sanierung des Sachsenbads untersucht. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) und Stesad-Geschäftsführer Axel Walther wollen die Ergebnisse der Studie am Freitag vorstellen. Nach DNN-Informationen sieht Hilbert den Königsweg in einem Verkauf des denkmalgeschützten Gebäudes und dem Neubau eines Schwimmbads auf dem Grundstück des Sachsenbads.

Eine Reaktivierung des historischen Schwimmbads ist wegen hoher Betriebskosten nahezu ausgeschlossen. Die Struktur des Gebäudes ist schwierig für eine zeitgemäße Schwimmhalle. Einen Erhalt der Bauhülle und den Einbau eines modernen Schwimmbads würde der Denkmalschutz nicht akzeptieren, da das Denkmal ja gerade von dem großartigen Innenraum geprägt werde.

Pieschen benötigt Schwimmfläche

Schwimmfläche für Pieschen wird aber benötigt, so dass ein Neubau im Umfeld des Sachsenbads ab 2025 eine Option wäre. Wenn die Stadt das Gebäude verkauft, könnte der Kaufpreis von einer Million Euro ebenso in die Planungen für den Neubau fließen wie die im Haushalt eingeplante eine Million Euro für Sicherungsmaßnahmen an dem maroden Gebäude. Ein Vorschlag, den die CDU-Fraktion schon mehrfach geäußert hat.

Das Sachsenbad einst und heute

Für Schollbach ist der Verkauf keine Option. „Das Sachsenbad muss in kommunaler Hand bleiben“, fordert er. Wenn sich dafür im Stadtrat eine Mehrheit finde, werde diese Mehrheit auch das Geld für die Sanierung des Sachsenbads finden. „Es gab im Stadtrat schon Mehrheiten für weitaus größere Investitionsobjekte“, erklärte der Linke auf die Frage danach, wer das alles denn bezahlen soll.

Am Montag Bürgerforum in der Messe

Am Montag findet um 18 Uhr ein Bürgerforum zur Zukunft des Sachsenbads in der Messe statt, auf der Hilbert und Vertreter der Stadtverwaltung sowie der Stesad, aber auch der Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ Statements abgegeben werden. Danach soll es einen Gedankenaustausch mit den Bürgern geben. Es werden maximal 60 Teilnehmer zugelassen, Anmeldungen sind unter www.dresden.de/sachsenbad möglich. Das Bürgerforum wird unter dieser Adresse auch im Internet übertragen.

Von Thomas Baumann-Hartwig