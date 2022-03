Bekommt Dresden die Drewag-Anteile zurück?

Dresden

Die kommunale Beteiligungsgesellschaft Thüga AG hat reserviert auf die Ankündigung der Stadt reagiert, eine Bürgschaft über 79,78 Millionen Euro zu stellen. Mit der Bürgschaft will die Stadt die Thüga dazu bewegen, die von der Beteiligungsgesellschaft gehaltenen zehn Prozent Anteile an der Stadtwerke Dresden GmbH (Drewag) herauszugeben.

„Wir haben bislang keine weitergehenden Informationen über die in Aussicht gestellte Bürgschaft, die uns eine Bewertung dieses Vorschlags ermöglichen könnte“, erklärte Detlef Hug, Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei der Thüga AG mit Sitz in München.

Gutachten gegen Gutachten

Hintergrund ist ein Rechtsstreit zum Wert der Thüga-Anteile an den Stadtwerken. Diese Frage wurde akut, nachdem der Stadtrat 2019 die vollständige Rekommunalisierung der Drewag beschlossen hatte und damit einen Rückkauf der Thüga-Anteile. Der Wert wird anhand des Unternehmenswertes ermittelt, und da gehen die Auffassungen weit auseinander: Thüga fordert rund 160 Millionen Euro für die zehn Prozent, die Dresdner Energieverbund GmbH als Dachunternehmen für die Drewag hält das für viel zu hoch und hat der Thüga 74,11 Millionen Euro als angemessenen Preis überwiesen.

Beide Seiten berufen sich auf Wertgutachten. Die Thüga geht davon aus, dass der Unternehmenswert der Drewag 2020 bei 1,6 Milliarden Euro lag. Das habe ein unabhängiger Schiedsgutachter festgestellt. Die Energieverbund GmbH verweist auf ein eigenes Gutachten, das von gut 800 Millionen Euro ausgeht. Der Milliarden-Gutachter habe aktiv in die Geschäftspolitik der Drewag eingegriffen und drastische Preiserhöhungen sowie einen Personalabbau in seine Betrachtungen eingestellt, so die Dresdner Auffassung – Maßnahmen, die ein kommunales Unternehmen nicht umsetzen werde.

Der Streit landet vor Gericht

Beide Parteien streiten sich vor dem Landgericht Dresden. Bis die Frage nach dem Kaufpreis nicht rechtskräftig beantwortet ist, gibt Thüga die Unternehmensanteile nicht heraus. Da die Drewag und das Versorgungsunternehmen Energie Sachsen Ost AG (Enso) aber zum Jahresanfang 2021 zum Konzern Sachsen Energie AG verschmolzen sind, bereiten die Thüga-Anteile an der Drewag große Probleme. Die Fusion könne nicht vollendet werden, wichtige Synergie-Effekte würden deshalb auf der Strecke bleiben.

Außergerichtliche Vergleichsgespräche haben laut Energieverbund bisher keinen Erfolg gezeigt. Deshalb soll die Bürgschaft die verhärteten Fronten aufbrechen. Sollte sich herausstellen, dass der Anspruch der Thüga berechtigt ist, wäre dieser finanziell auch abgesichert, soll mit der Bürgschaft verdeutlicht werden. Thüga könnte die Anteile schon vor Abschluss des Verfahrens herausgeben, ohne ein finanzielles Risiko einzugehen. Der Stadtrat muss die Bürgschaft beschließen, die von der Landesdirektion genehmigt werden muss.

Ob die Thüga einlenkt, wenn die Bürgschaft in trockenen Tüchern ist? „Die Gesellschafter der Drewag haben vor einigen Jahren gemeinsam Regeln festgelegt, wie bei einer Beendigung der Zusammenarbeit vorzugehen ist. Unser Vorgehen zielt auf eine Umsetzung der vereinbarten Vorgehensweise. Wir haben kein Interesse an einem langwierigen Verfahren und stehen einem fairen Vergleichsangebot nach wie vor offen gegenüber“, erklärte Hug. Was fair ist, ist natürlich Ansichtssache. Bei 80 Millionen Euro Preisunterschied geht der Streitfall mit Sicherheit bis zur höchsten Instanz – was mindestens drei Jahre dauert, vorsichtig geschätzt. Falls es zu keinem Vergleich kommt.

