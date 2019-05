Dresden

So manche Anklage, die eher trocken daherkommt, entpuppt sich als skurrile Geschichte. So auch diese, die sich im Amtsgericht Dresden zugetragen hat. Es ging um Computerbetrug oder Untreue. Eine 74-Jährige soll das Konto ihrer 88-jährigen Tante, als diese im Krankenhaus lag, geplündert haben. Entweder, so die Anklage, habe sie die EC-Karte nebst PIN in der Klinik aus der Handtasche der Tante gestohlen und Geld damit abgehoben. Oder sie erhielt Karte und PIN von ihrer Tante, um für sie Geld abzuheben, und bediente sich dabei selbst.

„Stimmt alles nicht“, erklärte die 74-Jährige zu dem ihr gemachten Vorwurf entrüstet. „6000 Euro habe ich von ihrem Konto für mich abgehoben, das war aber mit ihr abgesprochen. Ich habe sogar einen Schuldschein unterschrieben. Außerdem habe ich alles zurückgezahlt“, erklärte die Angeklagte. Das hat sie wirklich, wenn auch ziemlich spät. Allerdings hatte die Tante, nachdem sie nach langer Zeit aus der Klinik entlassen wurde und ihre Unterlagen ordnete, bemerkt, dass rund 13.000 Euro verschwunden waren.

„Sie war sehr großzügig“

„Ich musste für meine Tante ständig Geld abheben. Das waren immer so 1000 oder 2000 Euro. Das brauchte sie für Gefälligkeiten im Krankenhaus oder hat es an Verwandte verschenkt. Sie war sehr großzügig. Auch ich bekam oft 500 Euro“, erklärte die 74-Jährige. Die EC-Karte habe sie ihrer Tante immer zurückgegeben.

Allerdings hatte die Tante bei der Polizei ausgesagt, dass sie die ihrer Nichte gar nicht gegeben habe. Hat sich die Angeklagte wirklich am Konto der Tante bedient oder verlor die 88-Jährige den Überblick und bezichtigt nun ungerechtfertigt ihre Nichte? Ohne die Aussage der Tante kommt das Gericht nicht weiter.

Geld für eine neue Liebe

Die Angeklagte brauchte Geld – nicht fürs tägliche Leben, sondern für eine neue Liebe. Mit über 70 Jahren und nach Goldener Hochzeit – „in unserer Ehe kriselte es“ – hatte sie im Internet einen neuen Mann kennen und wohl auch lieben gelernt. Allerdings lebte der im fernen Ghana. „Der hat viel versprochen und wollte nach Dresden kommen, hatte dafür aber kein Geld“, erklärte sie. Um aus der platonischen Beziehung eine richtige zu machen, schickte sie Geld – ohne Wissen ihres Gatten, versteht sich.

„30.000 Euro habe ich über Western Union nach Ghana geschickt und dafür sogar einen Kredit aufgenommen.“ Auch die 6000 Euro von ihrer Tante sind nach Afrika gegangen. Den Mann sah sie nie und ihr Geld nie wieder. Sie war einem Betrüger auf den Leim gegangen, der in ihrem Namen auch noch Telefonverträge abschloss. Angezeigt hat die 74-Jährige die Sache nie, sie ist ja schließlich verheiratet. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler